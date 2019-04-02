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  • 02.04.2019
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'ten sahtekarlara karşı sanal önlem

, doğmamış oğlu Karan’a Instagram hesabını sahtekarlara önlem için açtığını söyledi.

Sanal önlem
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, önceki gün Etiler Elbet Restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Eşi 'le oğulları Karan'ın doğumu için gün sayan oyuncu, çocuklarına daha doğmadan Instagram hesabı açması hatırlatılınca da şöyle konuştu: "Sosyal medyada bir sürü sahte hesap var. Biz de sahteciliğin önüne geçmek için Fahriye'yle oğlumuza Instagram hesabı açtık."





AYDIN HAMZA

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