Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, önceki gün Etiler Elbet Restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Eşi Fahriye Evcen'le oğulları Karan'ın doğumu için gün sayan oyuncu, çocuklarına daha doğmadan Instagram hesabı açması hatırlatılınca da şöyle konuştu: "Sosyal medyada bir sürü sahte hesap var. Biz de sahteciliğin önüne geçmek için Fahriye'yle oğlumuza Instagram hesabı açtık."
AYDIN HAMZA
AYDIN HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.