Doğacak oğulları 'Karan' adına açılan Instagram hesabının takipçi sayısı şimdiden 100 bini geçen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit cephesinden dün heyecanlandıran bir haber geldi.
Doğacak oğulları 'Karan' adına açılan Instagram hesabının takipçi sayısı şimdiden 100 bini geçen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit cephesinden dün heyecanlandıran bir haber geldi.
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