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  • 12.04.2019
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Oğlunu ayın 20’sinde dünyaya getirmesi beklenen 'in eşi normal doğumda ısrarlı

Dün ’in doğuma girdiği haberi, heyecan yarattı. Oğlunu ayın 20’sinde dünyaya getirmesi beklenen güzel oyuncunun, normal doğum yapmakta ısrarlı olduğu ve bunun için hastaneye kontrole gittiği iddia edildi...

Doğacak oğulları 'Karan' adına açılan Instagram hesabının takipçi sayısı şimdiden 100 bini geçen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit cephesinden dün heyecanlandıran bir haber geldi.

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