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  • 03.03.2019
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- çiftinin oğulları Karan doğmadan star oldu

Ünlü çift ile eşi ’in sınır aşan şöhreti doğacak oğulları Karan’a yaradı. 7 buçuk aylık hamile Evcen’in dün oğlu için açtığı Instagram hesabını dakikalar içinde dünya çapından on binlerce kişi takibe aldı.




Rol aldıkları dizilerle Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ve Balkanlar'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in şöhreti Nisan'da doğacak bebekleri Karan'a da sıçradı. Ünlü çiftin oğullarına ne isim vereceği hayranları tarafından merak konusu olmuştu. 7 buçuk aylık hamile Evcen, dün oğullarına 'kahraman', 'yiğit', 'temiz', 'sözünün eri' ve 'karanlık' anlamına gelen 'Karan' adını koyacaklarını açıkladı. Bununla kalmayan güzel oyuncu, bebeği için de Instagram hesabı açtı. Güzel oyuncu, oğlunun hesabından kendisiyle eşini de takibe aldı.

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