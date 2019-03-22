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Ünlülerin yargılandığı davasında yeni gelişme!

Ana dava
Oyuncular , ve şarkıcı 'in de aralarında bulunduğu 20 sanık, " madde ticareti" yapmakla suçlandı. Ulusoy ve Karaca 4'er yıl 2'şer ay, Eren ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosya, 'ne taşındı. Hapis cezası alan 20 sanığın İstinaf Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada Gizem Karaca, "Bu olay yaşandığında ben daha 19 yaşındaydım. Sadece arkadaş ortamında kullandım. Geçen yıl evlendim, gelecekte anne olma hayalim var. Önümdeki bu engelden dolayı cesaret bulamıyorum. Beraatimi istiyorum" diye savunma yaptı. Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteleme kararı aldı.

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