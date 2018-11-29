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  • 29.11.2018 17:02
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 17:12

aşkını göstermek için sevgilisi 'ya çelenk hediye etti!

ile aşkı tam gaz devam ediyor. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı için, "Burcu ilk ve tek aşkım" demesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz hafta güzel oyuncu Burcu Kıratlı ile evleneceğini belirten Sinan Akçıl bu kez de sevgilisine çelenk hediye etti. Burcu Kıratlı'nın o anları sosyal medya hesabından paylaşması büyük ilgi gördü. Üstelik Kıratlı'nın yaptığı yorum da takipçilerinin bir hayli dikkatini çekti.

Güzel oyuncu ile evlenmek için gün sayan geçtiğimiz günlerde aşka geldi. "Burcu ilk ve tek aşkım" diyen popçu, önceki gün evlilikle ilgili ilk kez konuştu. 39 yaşındaki popçu, "Evleniyorum. Çok mutluyum. Bugüne kadar hiçbir ilişkimde 'Evleniyorum' demedim. Ama bu sefer başka..." diyerek Kıratlı'ya aşkını bir kez daha haykırdı. Nisan ayında Burcu Kıratlı ile nişanlanacak olan şarkıcı Sinan Akçıl, bu kez de sevgilisine çelenk gönderdi. Üstünde kocaman harflerle 'Seni seviyorum' yazan çelengi Burcu Kıratlı, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

'BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE KALKIŞIYOR'

Burcu Kıratlı paylaşımının üstüne 'Benimki boyundan büyük işlere kalkışıyor' yazdı.

SİNAN AKÇIL SAHNEDEN AŞKINI HAYKIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde konser veren Sinan Akçıl, kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Burcu Kıratlı'ya olan aşkını "Hepiniz duyun, çok seviyorum" diyerek haykırmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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