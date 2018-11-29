Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenmek için gün sayan Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde aşka geldi. "Burcu ilk ve tek aşkım" diyen popçu, önceki gün evlilikle ilgili ilk kez konuştu. 39 yaşındaki popçu, "Evleniyorum. Çok mutluyum. Bugüne kadar hiçbir ilişkimde 'Evleniyorum' demedim. Ama bu sefer başka..." diyerek Kıratlı'ya aşkını bir kez daha haykırdı. Nisan ayında Burcu Kıratlı ile nişanlanacak olan şarkıcı Sinan Akçıl, bu kez de sevgilisine çelenk gönderdi. Üstünde kocaman harflerle 'Seni seviyorum' yazan çelengi Burcu Kıratlı, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

'BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE KALKIŞIYOR'

Burcu Kıratlı paylaşımının üstüne 'Benimki boyundan büyük işlere kalkışıyor' yazdı.

SİNAN AKÇIL SAHNEDEN AŞKINI HAYKIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde konser veren Sinan Akçıl, kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Burcu Kıratlı'ya olan aşkını "Hepiniz duyun, çok seviyorum" diyerek haykırmıştı.