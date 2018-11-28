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  • 28.11.2018 14:08
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 14:26

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. fragmanı yayınlandı mı? son bölüm full izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Atv'nin sevilen dizisi yayınlanan son bölümünden sonra gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. e çevrildi. EDHO son sahne izleyiciye büyük bir mutluluk yaşatırken akıllara, "Ateş'in üzerinde çelik yelek vardı, diğer bölümlerde karşımıza mı çıkacak?" sorularını getirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizin detayında...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahne izleyicinin kafasını karıştırdı. Atv'nin sevilen dizisi EDHO son bölümde Ateş Tuncay'ın eline geçti ve birlikte Çakırbeyliler'i bitirmek adına itirafçı olmaya razı oldu. Hem canını kurtarmak hem de Çakırbeyliler'i yok etmek isteyen Ateş'in son sahnede Çakırbeyliler tarafından vurulması izleyiciyi bir yandan sevindirdi diğer yandan, "Davut gibi bir kaç bölüm sonra karşımıza çıkabilir" yorumlarına sebep oldu. Ateş'in üzerinde çelik yelek olduğunu gözden kaçırmayan izleyicilerin bu düşüncesi doğru mu? Ateş ölmedi mi? Bu soruların cevabı için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm fragmanına gözler çevrildi. İştE EDHO son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar...

EDHO SON BÖLÜM FULL İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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