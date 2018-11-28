Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahne izleyicinin kafasını karıştırdı. Atv'nin sevilen dizisi EDHO son bölümde Ateş Tuncay'ın eline geçti ve birlikte Çakırbeyliler'i bitirmek adına itirafçı olmaya razı oldu. Hem canını kurtarmak hem de Çakırbeyliler'i yok etmek isteyen Ateş'in son sahnede Çakırbeyliler tarafından vurulması izleyiciyi bir yandan sevindirdi diğer yandan, "Davut gibi bir kaç bölüm sonra karşımıza çıkabilir" yorumlarına sebep oldu. Ateş'in üzerinde çelik yelek olduğunu gözden kaçırmayan izleyicilerin bu düşüncesi doğru mu? Ateş ölmedi mi? Bu soruların cevabı için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm fragmanına gözler çevrildi. İştE EDHO son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar...

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