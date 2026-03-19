DİYARBAKIR'DA TARİHî CAMİ BİLİMSEL RESTORASYONLA İHYA EDİLDİ

Diyarbakır'ın önemli yapılarından Melik Ahmet Paşa Camii'nde restorasyon çalışmaları, bilim kurulu ve teknik ekiplerin hazırladığı ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda yürütüldü.

Zemin ve temel yapısının belirlenmesi için sondaj, jeoradar ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Duvar ve zeminlerde enjeksiyon uygulamaları yapılırken, kubbe ve tonozlarda güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Çini yüzeyler temizlendi, kalem işi imalatlar yapıldı, ahşap döşeme ve elektrik sistemleri yenilendi. Yerden ısıtma sistemi de kurulan cami, bayramın ilk günü kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.