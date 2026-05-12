HALK EKMEK AŞ 199 milyon 73 bin 971 lira, BELTUR AŞ 165 milyon 878 bin 617 lira açık verdi.

İSTGÜVEN AŞ 1 milyar 814 milyon 803 bin 634 lira, Metro İstanbul AŞ ise 952 milyon 990 bin 898 lira zarar etti.

İSFALT AŞ 2 milyar 79 milyon 488 bin 249 lira zararla en fazla mali kayıp veren şirket oldu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 9 iştirak şirketi 2025 yılında toplam 5 milyar 649 milyon 737 bin 4 lira zarar etti.

Bu kapsamda 9 şirketin toplam, 5 milyar 649 milyon 737 bin 4 lira zarar ettiği tespit edildi.

Açığa çıkan rapora göre aralarında İSFALT İSTGÜVEN ve Metro İstanbul'un da bulunduğu 9 iştirak şirketi yılı zararla kapatırken, en yüksek mali kaybı 2 milyar lirayı aşan açıkla İSFALT AŞ verdi.

BELTUR AŞ, İSBAK AŞ, Halk Ekmek AŞ, İSTTELKOM AŞ, İSYÖN AŞ ve MEDYA AŞ da zarar eden şirketler arasında yer aldı.(Haberde yer alan fotoğraf AA'ya aittir.)

REKOR ZARAR İSFALT AŞ'DE

İBB'nin en fazla zarar eden iştirak şirketinin İSFALT AŞ olduğu tespit edildi.

Asfalt üretimi yapan İSFALT AŞ'nin, geçen yıl 22 milyar 896 milyon 580 bin 820 lira geliri, 24 milyar 976 milyon 69 bin 69 lira gideri olduğu, 2 milyar 79 milyon 488 bin 249 lira da zarar ettiği hesaplandı.

İSTGÜVEN AŞ'DE MİLYARLIK ZARAR DİKKAT ÇEKTİ

Bu şirketi ikinci olarak koruma hizmetleri, güvenlik danışmanlığı hizmetleri ile özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmak amacıyla kurulan İSTGÜVEN AŞ izledi.

Bu şirketin 13 milyar 886 milyon 593 bin 420 lira gelirinin yanı sıra 15 milyar 701 milyon 397 bin 54 lira gideri olduğu, 1 milyar 814 milyon 803 bin 634 lira eksiye düştüğü istatistiklere yansıdı.

Kentteki raylı ulaşım ağından sorumlu Metro İstanbul AŞ'nin 17 milyar 217 milyon 165 bin 853 lira geliri, 18 milyar 170 milyon 156 bin 751 lira gideri olduğu ve 952 milyon 990 bin 898 lira zarar ettiği hesaplandı.