Trump’tan İranlı Kürt milislere sert çıkış: “Alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar… Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum”

CIA ve Mossad, İran'da ayaklanma çıkarmak için İranlı Kürt milisleri sahaya sürmeye çalıştı.

Trump, Kürtlerin Kongre'de itibar gördüğünü ve sıkı mücadele ettiklerini ancak hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

İran'daki Kürt gruplar, ABD'nin kendilerine İran rejimine karşı muhaliflere dağıtmak üzere silah verdiği iddialarını yalanladı.

Pazartesi günü Beyaz Saray'da konuşma yapan Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılar sırasında PJAK gibi bölgedeki Kürt muhalif gruplara silah sağladığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Trump ise "Kürtler alıyor, alıyor, alıyor. Kongre'de büyük itibarları var. Kongre üyeleri onların çok sıkı mücadele ettiklerini söylüyor. Para aldıklarında gerçekten de çok sıkı mücadele ediyorlar. Bu yüzden Kürtler konusunda büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu işin yürümeyeceğini zaten söylemiştim. Yapılan şeye karşı çıktım. Silahları verdiler ama ben 'Asla yerine ulaşmayacak' dedim." Şeklinde konuştu.

İran'da rejimi düşürmek için PJAK sahaya sürüldü

IRAK'TAN İRAN'A YÜZLERCE MİLİS GEÇTİ

CIA ve Mossad İran'da ayaklanma çıkarıp yönetimi devirmek için İranlı Kürt milisleri sahaya sürmeye çalıştı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce Irak'ta barınan beş muhalif İranlı Kürt grup, İran'a karşı mücadele etmek için İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonunun kurulduğunu duyurdu. İranlı Kürt milisler rejim güçlerine karşı olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Irak tarafındaki kamplardan yüzlerce üyesini İran tarafına gönderdi.

İran savaşı başladığından bu yana CIA'in Kürt milisleri silahlandırdığına yönelik haberler devam ediyor. Trump milisleri destekleyeceğini söyledikten sonra geri adım atmıştı. Kürtlerin bu işe karışmasını istemediğini söyleyen Trump "Girmeye istekliler ama ben onlara girmelerini istemediğimi söyledim." demişti.

