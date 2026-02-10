CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman ve türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'ın eylemlere aldırış etmeyip Tayland'da lüks Phuket adası tatiline çıktığı Buca'da çöp krizinin önü alınamıyor.
İzmir genelinde kötü koku ve çöp dağları sorunu devam ediyor. Buca, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyelerinde görevli memurların, Sosyal Denge Tazminatı (SDS) ve arazi tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemler devam ediyor.
ÖZGÜR'E ÖZEL HAZIRLIK
11 Mayıs'ta tam gün iş bırakan memurlar, belediye binası önünde oturma eylemi yaparken, 15 Mayıs Cuma günü İzmir'e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslerini duyurmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.
HUKUKEN SUÇ
Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, "İmza altına alınan bir toplu sözleşme tek taraflı olarak bir kişi tarafından geri çekilemez. Bu hukuken de suçtur" dedi.
HER ADIMDA ÇÖP DAĞLARI
Öte yandan Buca'da toplanmayan çöplerden dert yanan bir vatandaş, "Böyle olunca hantavirüsü de gelir, domuz virüsü de gelir, canavar virüsü de gelir" dedi.
Buca'da belediyenin çalışmadığını ortaya koyan vatandaşlar, tek tek oturdukları yerlerde bulunan çöp dağlarını kayda alıyor.
Buca'da yaşayan bir vatandaş, çöplerin toplanmadığını ve ortaya çıkan kötü görüntüyü kaydederek sosyal medyaya yükledi.
PHUKET PHUKET REZALET
CHP'li Buca Belediyesi işçilerin maaşlarını ödeyemez haldeyken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yılbaşı tatili için sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'e gittiği ortaya çıkmış ve tepkilere sebep olmuştu.
Hakkını alamayan memurların eylemleri sürerken verilen öpücüklü destek CHP'nin Buca'ya sırt döndüğü yorumlarına yol açmıştı.
HAKLAR ÖDENMİYOR EYLEMLER BİTMİYOR
İzmir'in Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memur ve işçilerin ödenmeyen sosyal denge tazminatları ve maaş kesintileri nedeniyle geniş çaplı eylem başlatmışlardı.
Çalışanlar, geçmişten kalan haklarının verilmemesi ve mevcut toplu iş sözleşmelerinin tek taraflı olarak zayıflatılmak istenmesine karşı tam gün iş bırakma ve oturma eylemleriyle tepki gösteriyor.
Sendika temsilcileri, belediye yönetimlerine yönelik sert eleştiriler yöneltirken Buca örneğinde olduğu gibi bazı CHP'li belediye başkanları bu kriz sürecinde şahsi harcamalarıyla ön plana çıkıyor.
Karşıyaka ilçesinde CHP'li belediye yönetimi ile sendikalar arasında müzakere süreci yeniden başlarken, diğer ilçelerde belirsizlik ve protestoların dozu artarak devam ediyor.
EYLEMLERİN GEREKÇESİ
İzmir'de CHP'li belediyelerdeki krizin temel nedeni, memurların TİS ile kazandığı sosyal denge tazminatlarının yaklaşık 7 aydır ödenmemesi olarak gösteriliyor.
Ayrıca, belediye yönetimlerinin Sayıştay denetimlerini ve 8 bin700 TL'lik "kanuni sınır" uygulamasını gerekçe göstererek, mevcut sözleşmedeki yüksek tutarları aşağı çekmeye çalışması ipleri koparıyor..
Memurların sadece SDT değil eğitim yardımları, arazi tazminatları, performans ücretleri ve yemek paraları gibi birçok kalemde birikmiş alacağı bulunuyor.
Sendikalar, 30 Mart 2026'da imza altına alınan TİS hükümlerinin tek taraflı bir yazı ile iptal edilmek veya geriye çekilmek istenmesini "modern haydutluk" ve "hukuksuzluk" olarak nitelendiriyor.
KRİZDE HANGİ BELEDİYEDE DURUM NE
Buca Belediyesi'nde yaklaşık 300 memur eylemlere katılıyor.
Memur başına düşen geriye dönük alacağın ortalamasının 270 bin TL ile 300 bin TL arasında olduğu belirtiliyor.
Memurlar, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın müzakere masasına dönmesini talep ederek tam gün iş bırakma ve oturma eylemlerini sürdürüyor.
Bayraklı Belediyesi'nde yaklaşık 350 memur hak arayışında.
Memurların yanı sıra işçiler de maaşlarının yüzde 40 eksik yatması ve yemek paralarının ödenmemesi nedeniyle protestolar düzenleyerek, "Yeryüzü Sofrası" kurarak tepki gösterdi.
Bayraklı'da SDT tutarı 14 bin 837 TL olup, buna ek olarak 5 ikramiye ve yemek desteğinin sözleşmede yer aldığı biliniyor.
Karşıyaka Belediyesi'nde 455 memur sürece dahil.
Memur başına yaklaşık 150 bin TL birikmiş alacak bulunuyor.
Günlerce süren eylemlerin ardından CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile sendika arasında müzakere takvimi oluşturuldu.
Alacakların Mayıs ve Haziran aylarında ikişer taksit halinde ödenmesi konusunda mutabakata varılması üzerine eylemler geçici olarak askıya alınmıştı.