Hakkını alamayan memurların eylemleri sürerken verilen öpücüklü destek CHP'nin Buca'ya sırt döndüğü yorumlarına yol açmıştı. Buca’da Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Tayland tatili tepki toplamaya devam ediyor.

HAKLAR ÖDENMİYOR EYLEMLER BİTMİYOR İzmir'in Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memur ve işçilerin ödenmeyen sosyal denge tazminatları ve maaş kesintileri nedeniyle geniş çaplı eylem başlatmışlardı. Çalışanlar, geçmişten kalan haklarının verilmemesi ve mevcut toplu iş sözleşmelerinin tek taraflı olarak zayıflatılmak istenmesine karşı tam gün iş bırakma ve oturma eylemleriyle tepki gösteriyor. Belediye işçileri 15 Mayıs Cuma günü kente gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslerini duyurmak için hazırlık yapıyor.

Sendika temsilcileri, belediye yönetimlerine yönelik sert eleştiriler yöneltirken Buca örneğinde olduğu gibi bazı CHP'li belediye başkanları bu kriz sürecinde şahsi harcamalarıyla ön plana çıkıyor. Karşıyaka ilçesinde CHP'li belediye yönetimi ile sendikalar arasında müzakere süreci yeniden başlarken, diğer ilçelerde belirsizlik ve protestoların dozu artarak devam ediyor. Tatilin parası var memurun tazminatı yok: CHPli Buca Belediyesinde öncelik krizi EYLEMLERİN GEREKÇESİ İzmir'de CHP'li belediyelerdeki krizin temel nedeni, memurların TİS ile kazandığı sosyal denge tazminatlarının yaklaşık 7 aydır ödenmemesi olarak gösteriliyor. Ayrıca, belediye yönetimlerinin Sayıştay denetimlerini ve 8 bin700 TL'lik "kanuni sınır" uygulamasını gerekçe göstererek, mevcut sözleşmedeki yüksek tutarları aşağı çekmeye çalışması ipleri koparıyor..

Memurların sadece SDT değil eğitim yardımları, arazi tazminatları, performans ücretleri ve yemek paraları gibi birçok kalemde birikmiş alacağı bulunuyor. Sendikalar, 30 Mart 2026'da imza altına alınan TİS hükümlerinin tek taraflı bir yazı ile iptal edilmek veya geriye çekilmek istenmesini "modern haydutluk" ve "hukuksuzluk" olarak nitelendiriyor. CHPli Buca Belediyesinde bankamatik skandalı: İşçi maaş beklerken 40 kişi işe gitmeden para alıyor