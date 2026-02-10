İzmir’de CHP’li belediyelerde çöp ve maaş krizi büyüyor: Bütün gün iş bıraktılar | 'Phuket'çi başkan kör sağır

İzmir genelinde CHP’li Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde patlak veren maaş krizleri ve çöp dağları vatandaşların büyük tepkisini çekiyor. Memurlar yedi aydır ödenmeyen sosyal denge tazminatları için tam gün iş bırakma eylemleri düzenliyor. Sokaklarda biriken çöpler halk sağlığını tehdit ederken, işçiler 15 Mayıs Cuma günü kente gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslerini duyurmak için hazırlık yapıyor. Eylemlere aldırış etmeyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sevgilisiyle lüks Phuket tatiline çıkması ise unutulmuyor.

  • İzmir'in Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurlar, Sosyal Denge Tazminatı ve diğer haklarının yaklaşık 7 aydır ödenmemesi nedeniyle tam gün iş bırakma ve oturma eylemi yapıyor.
  • Buca'da 300, Bayraklı'da 350, Karşıyaka'da 455 memurun katıldığı eylemlerde memur başına 150 bin ila 300 bin TL arasında birikmiş alacak bulunuyor.
  • Eylemler nedeniyle İzmir'de çöp toplama hizmetleri aksadı, Buca, Bayraklı ve Karşıyaka'da sokaklar çöp dağları ve kötü kokuyla karşı karşıya kaldı.
  • Eylemci memurlar 15 Mayıs'ta İzmir'e gelecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslerini duyurmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.
  • Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile sendika arasında alacakların Mayıs ve Haziran aylarında ikişer taksit halinde ödenmesi konusunda mutabakata varıldı ve eylemler geçici olarak askıya alındı.

CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman ve türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'ın eylemlere aldırış etmeyip Tayland'da lüks Phuket adası tatiline çıktığı Buca'da çöp krizinin önü alınamıyor.

İzmir genelinde kötü koku ve çöp dağları sorunu devam ediyor. Buca, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyelerinde görevli memurların, Sosyal Denge Tazminatı (SDS) ve arazi tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemler devam ediyor.

CHP yönetimindeki İzmir belediyelerinde çalışan memur ve işçiler, tek taraflı iptal edilen toplu iş sözleşmeleri ve ödenmeyen hakları nedeniyle sokaklara döküldü.

İzmir’in CHP’li belediyelerinde mali kriz ve yönetim zafiyeti sokaklara çöp dağları, meydanlara işçi eylemleri olarak yansıyor.

ÖZGÜR'E ÖZEL HAZIRLIK

11 Mayıs'ta tam gün iş bırakan memurlar, belediye binası önünde oturma eylemi yaparken, 15 Mayıs Cuma günü İzmir'e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslerini duyurmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

HUKUKEN SUÇ

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, "İmza altına alınan bir toplu sözleşme tek taraflı olarak bir kişi tarafından geri çekilemez. Bu hukuken de suçtur" dedi.

Buca’da çöp yığınları arasında yaşam mücadelesi veren vatandaşlar salgın hastalık tehlikesine dikkat çekiyor.

HER ADIMDA ÇÖP DAĞLARI

Öte yandan Buca'da toplanmayan çöplerden dert yanan bir vatandaş, "Böyle olunca hantavirüsü de gelir, domuz virüsü de gelir, canavar virüsü de gelir" dedi.

Sokaklarda biriken çöpler halk sağlığını tehdit ediyor.

Buca'da belediyenin çalışmadığını ortaya koyan vatandaşlar, tek tek oturdukları yerlerde bulunan çöp dağlarını kayda alıyor.

Buca'da yaşayan bir vatandaş, çöplerin toplanmadığını ve ortaya çıkan kötü görüntüyü kaydederek sosyal medyaya yükledi.

Buca, Bayraklı ve Karşıyaka’da binlerce çalışan hak arayışına girerken, sendikalar sözleşmelerin iptal edilmesini hukuksuzluk olarak nitelendiriyor

PHUKET PHUKET REZALET

CHP'li Buca Belediyesi işçilerin maaşlarını ödeyemez haldeyken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yılbaşı tatili için sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'e gittiği ortaya çıkmış ve tepkilere sebep olmuştu.

Eylemlere aldırış etmeyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sevgilisiyle lüks Phuket tatiline çıkması unutulmuyor.

Tepkilerin odağındaki Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a CHP Genel Merkezi sahip çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Görkem Duman'ı "Aslan gibi çalışıyorsun" diyerek alnından öpmüştü.

Hakkını alamayan memurların eylemleri sürerken verilen öpücüklü destek CHP'nin Buca'ya sırt döndüğü yorumlarına yol açmıştı.

Buca’da Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Tayland tatili tepki toplamaya devam ediyor.

HAKLAR ÖDENMİYOR EYLEMLER BİTMİYOR

İzmir'in Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memur ve işçilerin ödenmeyen sosyal denge tazminatları ve maaş kesintileri nedeniyle geniş çaplı eylem başlatmışlardı.

Çalışanlar, geçmişten kalan haklarının verilmemesi ve mevcut toplu iş sözleşmelerinin tek taraflı olarak zayıflatılmak istenmesine karşı tam gün iş bırakma ve oturma eylemleriyle tepki gösteriyor.

Belediye işçileri 15 Mayıs Cuma günü kente gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslerini duyurmak için hazırlık yapıyor.

Sendika temsilcileri, belediye yönetimlerine yönelik sert eleştiriler yöneltirken Buca örneğinde olduğu gibi bazı CHP'li belediye başkanları bu kriz sürecinde şahsi harcamalarıyla ön plana çıkıyor.

Karşıyaka ilçesinde CHP'li belediye yönetimi ile sendikalar arasında müzakere süreci yeniden başlarken, diğer ilçelerde belirsizlik ve protestoların dozu artarak devam ediyor.

EYLEMLERİN GEREKÇESİ

İzmir'de CHP'li belediyelerdeki krizin temel nedeni, memurların TİS ile kazandığı sosyal denge tazminatlarının yaklaşık 7 aydır ödenmemesi olarak gösteriliyor.

Ayrıca, belediye yönetimlerinin Sayıştay denetimlerini ve 8 bin700 TL'lik "kanuni sınır" uygulamasını gerekçe göstererek, mevcut sözleşmedeki yüksek tutarları aşağı çekmeye çalışması ipleri koparıyor..

Memurların sadece SDT değil eğitim yardımları, arazi tazminatları, performans ücretleri ve yemek paraları gibi birçok kalemde birikmiş alacağı bulunuyor.

Sendikalar, 30 Mart 2026'da imza altına alınan TİS hükümlerinin tek taraflı bir yazı ile iptal edilmek veya geriye çekilmek istenmesini "modern haydutluk" ve "hukuksuzluk" olarak nitelendiriyor.

KRİZDE HANGİ BELEDİYEDE DURUM NE

Buca Belediyesi'nde yaklaşık 300 memur eylemlere katılıyor.

Memur başına düşen geriye dönük alacağın ortalamasının 270 bin TL ile 300 bin TL arasında olduğu belirtiliyor.

Memurlar, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın müzakere masasına dönmesini talep ederek tam gün iş bırakma ve oturma eylemlerini sürdürüyor.

Bayraklı Belediyesi'nde yaklaşık 350 memur hak arayışında.

Memurların yanı sıra işçiler de maaşlarının yüzde 40 eksik yatması ve yemek paralarının ödenmemesi nedeniyle protestolar düzenleyerek, "Yeryüzü Sofrası" kurarak tepki gösterdi.

Bayraklı'da SDT tutarı 14 bin 837 TL olup, buna ek olarak 5 ikramiye ve yemek desteğinin sözleşmede yer aldığı biliniyor.

Karşıyaka Belediyesi'nde 455 memur sürece dahil.

Memur başına yaklaşık 150 bin TL birikmiş alacak bulunuyor.

Günlerce süren eylemlerin ardından CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile sendika arasında müzakere takvimi oluşturuldu.

Alacakların Mayıs ve Haziran aylarında ikişer taksit halinde ödenmesi konusunda mutabakata varılması üzerine eylemler geçici olarak askıya alınmıştı.

