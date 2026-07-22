İsmail Yüksek ve Esen Matraş düğününde baba krizinde son nokta: Hukuken bir geçerliliği var mı?

Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, Esen Matraş ile dünyaevine girdi. Aziz Yıldırım, Ali Koç, eski bakan Faruk Çelik ve Fenerbahçeli futbolcular başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün sonrası Matraş'ın öz babası Emre Matraş'tan itiraz geldi.

Günaydın yazarı Mevlüt Tezer, 22 Temmuz 2026 tarihli köşe yazısında hem yaşanan aile krizini hem de tartışmanın hukuki yönünü değerlendirdi. Tezer, yazısında şu ifadeleri kulandı:

Esen Matraş'ın öz babası Emre Matraş'ın "Bu nikâhı geçerli saymıyorum" sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, iddiaların hukuki boyutu da merak konusu oldu.

Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Kızımı 8 yaşında bıraktım, çünkü annesiyle ayrılmıştık. Bu durumu bir baba olarak kaldıramıyorum. Bu nikahın benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail'in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş.

'NİSBİ BUTLAN' SEÇENEĞİ

Konuyla ilgili Esen-İsmail Yüksek çiftinden bir açıklama gelmezken Esen Matraş'ın düğün sonrası sosyal medya hesabında soyadını güncellemesi ve "Esen Yüksek" şeklinde değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı. Emre Matraş'ın açıklaması kafaları karıştırmışa benziyor. Bu olayın hukuk tarafı var!

Kanuna göre bir nikahta bilerek yanlış beyan verilmesi durumunda akla sadece 'nisbi butlan' (evliliğin iptali) seçeneği gelebilir. Ancak bunun için "esaslı hata" (TMK m. 149) veya "hile/aldatma" (TMK m. 150) olması gerekir. Nikahta mikrofonla veya şifahi olarak ne söylenirse söylensin, resmi nikah defterine ve MERNİS sistemine gelinin T.C. Kimlik Numarası üzerinden kaydı düşülür.