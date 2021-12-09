Bağlılık Hasan filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu: "Hâlâ yalanlarla operasyon çekmekten vazgeçmediler"

Sinema yazarı Kerem Akça'nın sosyal medya hesabından Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Bağlılık Hasan' filminin Altın Küre'ye seçilemediğini yazması, kriz yarattı.
Akça, 'Altın Küre Ödülleri'nin İngilizce Olmayan Film kategorisinde ilk 25'e kalan Okul Tıraşı'nı ve tüm ekibini kutlarım. 88 başvuru arasındaki diğer yerli film 'Bağlılık Hasan' ise bu aşamayı geçemedi. Adaylar 13 Aralık'ta açıklanacak' diye yazınca Kaplanoğlu'nun yanıtı sert oldu.
KAPLANOĞLU AĞZININ PAYINI VERDİ
Türkiye'nin Oscar adayı olan filmi Altın Küre'ye göndermediklerini belirten Kaplanoğlu, sosyal medyada şunları söyledi:
"Biz Altın Küre ödüllerine başvurmadık. Altın Küre ırkçılık yaptığı için kaybettiği itibarını kazanmak istiyor olmalı ki, bu yıl bütün Oscar adayı filmlerini inisiyatif kullanarak listeye eklediğini açıklamış.