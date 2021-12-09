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    Bağlılık Hasan filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu: "Hâlâ yalanlarla operasyon çekmekten vazgeçmediler"

    Sinema yazarı Kerem Akça, sosyal medya hesabından Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği Bağlılık Hasan filminin "Altın Küre’ye seçilemediğini" iddia etti. Türkiye’nin Oscar Adayı olan filmi Altın Küre’ye göndermediklerini söyleyen yönetmen Semih Kaplanoğlu, "Biz Altın Küre ödüllerine başvurmadık. Altın Küre ırkçılık yaptığı için kaybettiği itibarını kazanmak istiyor olmalı ki, bu yıl bütün Oscar adayı filmlerini inisiyatif kullanarak listeye eklediğini açıklamış. Başvuru şartı yok diyerek de kocaman ilan etmiş. Listede tüm filmlerin isimleri var ama sadece yanında linki açılan filmler yarışıyor. Biz başvuru yapmadığımız için de link yok malum. Hâlâ yalanlarla operasyon çekmekten vazgeçmediniz! "dedi.

    Hâlâ yalanlarla operasyon çekmekten vazgeçmediler

    Sinema yazarı Kerem Akça'nın sosyal medya hesabından Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Bağlılık Hasan' filminin Altın Küre'ye seçilemediğini yazması, kriz yarattı.

    Akça, 'Altın Küre Ödülleri'nin İngilizce Olmayan Film kategorisinde ilk 25'e kalan Okul Tıraşı'nı ve tüm ekibini kutlarım. 88 başvuru arasındaki diğer yerli film 'Bağlılık Hasan' ise bu aşamayı geçemedi. Adaylar 13 Aralık'ta açıklanacak' diye yazınca Kaplanoğlu'nun yanıtı sert oldu.



    KAPLANOĞLU AĞZININ PAYINI VERDİ
    Türkiye'nin Oscar adayı olan filmi Altın Küre'ye göndermediklerini belirten Kaplanoğlu, sosyal medyada şunları söyledi:

    "Biz Altın Küre ödüllerine başvurmadık. Altın Küre ırkçılık yaptığı için kaybettiği itibarını kazanmak istiyor olmalı ki, bu yıl bütün Oscar adayı filmlerini inisiyatif kullanarak listeye eklediğini açıklamış.

        Başvuru şartı yok diyerek de kocaman ilan etmiş. Listede tüm filmlerin isimleri var ama sadece yanında linki açılan filmler yarışıyor. Biz başvuru yapmadığımız için de link yok malum. Hâlâ yalanlarla operasyon çekmekten vazgeçmediniz!" Bilgiyi aldığı kaynağı söylemeyen Akça ise "Politik bir tavrım yok" dedi.



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        Haberler Kültür-Sanat Bağlılık Hasan filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu: "Hâlâ yalanlarla operasyon çekmekten vazgeçmediler"
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