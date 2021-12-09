Bağlılık Hasan filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu: "Hâlâ yalanlarla operasyon çekmekten vazgeçmediler"

Başvuru şartı yok diyerek de kocaman ilan etmiş. Listede tüm filmlerin isimleri var ama sadece yanında linki açılan filmler yarışıyor. Biz başvuru yapmadığımız için de link yok malum. Hâlâ yalanlarla operasyon çekmekten vazgeçmediniz!" Bilgiyi aldığı kaynağı söylemeyen Akça ise "Politik bir tavrım yok" dedi.









