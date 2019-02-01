Barış Manço ölümünün 20. yılında şarkılarıyla anılıyor. Her bayram sabahında erken kalkmamızı öğütleyen, ıspanak yemeyi bizlere sevdiren, yedi dilde şarkı söyleyebilen, küçük büyük 7'den 77'ye herkesin arkadaşı herkesin 'Barış Abi'si Barış Manço. Uzun saçları ve kendine özgü giyimiyle milyonlarca insanın gönlünde özel bir yeri olan sanatçı Barış Manço kimdir? İşte Barış Manço'nun şarkıları ve hayatı...
Barış Manço'nun ilk 45'liği Grafson Plak etiketiyle 1962 yılında yayınlandı. Barış Manço, Eylül 1963'te Belçika Kraliyet Akademisi'nde yüksek öğrenim görmek için Türkiye'den ayrıldı.
1970 yılının Kasım ayında, Dağlar Dağlar adlı plağını yayınladı. 700.000'den fazla satan Dağlar Dağlar'la birlikte o artık bir stardı. Dağlar Dağlar, Manço'ya Platin Plak Ödülü'nü kazandırdı.
1981 yılının sonlarına doğru "Sözüm Meclisten Dışarı" albümüyle olay yaratan Manço, müzikal kariyerinin zirve noktalarından birini yaşadı. Aynı yıl ilk kez baba olma heyecanını tattı.
Barış Manço, bir yandan televizyon, bir yandan video klip, bir yandan konser ve turneler, bir yandan da yurt dışı temaslarına devam ettiği 1990'lı yılların başında hayli yorucu bir dönem geçirdi. 28 Şubat 1991'de yaptığı açıklamada 6 ay sonra by-pass ameliyatı olacağını açıklayan Manço, "Şu anda cebimde ilaçla geziyorum. Kimse korkmasın, 7'den 77'ye programına katılan çocukların büyümüş hallerini görünceye kadar ölmeyeceğim" demişti.
BARIŞ SEVGİSİ HİÇ DİNMEDİ
2 Ocak 1943 yılında dünyaya gözlerini açan Barış Manço bugün aramızda olsaydı 76 yaşında olacaktı. Usta sanatçı 'Bir insan ne zaman bahsedilmekten vazgeçerse o zaman ölmüş sayılır' sözüyle yıllara rağmen hala aramızda. Aradan geçen 18 yıla rağmen sanatçının şarkıları 7'den 70'e herkesin dilinde.
BARIŞ MANÇO ŞARKILARI
Arkadaşım Eşşek
Alla Beni Pulla Beni
Gülpembe
Dönence
Can Bedenden Çıkmayınca
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
Halil İbrahim Sofrası
Dağlar Dağlar
Nane Limon Kabuğu
Kol Düğmeleri
Domates Biber Patlıcan
Unutamadım
Burası Muş'tur
Geçti Dost Kervanı
Anlıyorsun Değil mi
Hal Hal
Ali Yazar Veli Bozar
Kara Sevda
Hapşu
Lambaya Püf De
Nick the Chopper
Gamzedeyim
Işte Hendek Işte Deve
Aynalı Kemer
Gibi Gibi
Bu Gün Bayram
Ölüm Allah'ın Emri
Ayı
Gesi Bağları
Ben Bilirim
Zalim Sultan
Bal Böceği
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