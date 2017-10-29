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"Oyunculuğu ödül ya da zenginlik için yapmayın"

Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin konuklarından biri de ABD'li aktör, yönetmen ve senarist 'dı. Dillon'ın 70'lerde başlayan kariyeri; 80'lerde gençlerin idolü olmasıyla devam etti. 'Ah Mary Vah Mary', 'Çarpışma', Nicole Kidman'la beraber oynadığı 'Sonsuz İhtiras' ve 'Siyam Balığı' gibi filmlerle dikkat çekti, ödüller aldı. 'yi çok sevdiğini söyleyen Dillon'la; festival ve yeni filmleri üzerine konuştuk.
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  • 29 Ekim 2017, Pazar 12:22
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