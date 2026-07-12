Kültür Yolu Festivali’nde lezzet durağı Sakarya: 50 restoran şehrin coğrafi işaretli mutfağını dünyaya tanıttı

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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası Projesi kapsamında belirlenen 50 restoran, festival süresince Sakarya'nın coğrafi işaretli ve yöresel tatlarını yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu. Islama Köfte, Adapazarı Kabak Tatlısı, Kazımpaşa Köftesi, Dartılı Keşkek, Boşnak Böreği, Mancarlı Pide ve Çerkez Tavuğu en çok ilgi gören lezzetler arasında yer aldı. Video Oynatma İkonu Ziyaretçilerden tam not: Sakarya'nın lezzet haritası festivalle gün yüzüne çıktı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde, TGA'nın Lezzet Noktası Projesi ile belirlenen 50 restoran, kentin yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.) "SAKARYA KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR GASTRONOMİ ŞEHRİ" Festivalin ev sahibi şefi ve gastronomi araştırmacısı Vedat Başaran, Sakarya mutfağının yalnızca Islama Köfte ve kabak tatlısından ibaret olmadığını belirterek, göçlerle şekillenen çok kültürlü yapının şehre güçlü bir gastronomi mirası kazandırdığını söyledi. Başaran, "Sakarya Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen gastronomi şehirlerinden biri." değerlendirmesinde bulunurken, Lezzet Noktaları uygulamasının yalnızca restoranları değil, üreticileri ve yerel işletmeleri de desteklediğini ifade etti.