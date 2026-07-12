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Kültür Yolu Festivali’nde lezzet durağı Sakarya: 50 restoran şehrin coğrafi işaretli mutfağını dünyaya tanıttı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Lezzet Noktası Projesi ile şehrin zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturdu. Festival boyunca belirlenen 50 restoranda Islama Köfte, Adapazarı Kabak Tatlısı, Dartılı Keşkek ve Çerkez Tavuğu başta olmak üzere Sakarya'nın yöresel lezzetleri büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :12 Temmuz 2026 , 12:08 Güncelleme Tarihi :12 Temmuz 2026 , 12:17
Kültür Yolu Festivali’nde lezzet durağı Sakarya: 50 restoran şehrin coğrafi işaretli mutfağını dünyaya tanıttı

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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası Projesi kapsamında belirlenen 50 restoran, festival süresince Sakarya'nın coğrafi işaretli ve yöresel tatlarını yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Islama Köfte, Adapazarı Kabak Tatlısı, Kazımpaşa Köftesi, Dartılı Keşkek, Boşnak Böreği, Mancarlı Pide ve Çerkez Tavuğu en çok ilgi gören lezzetler arasında yer aldı.

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Ziyaretçilerden tam not: Sakarya'nın lezzet haritası festivalle gün yüzüne çıktı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde, TGA'nın Lezzet Noktası Projesi ile belirlenen 50 restoran, kentin yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde, TGA'nın Lezzet Noktası Projesi ile belirlenen 50 restoran, kentin yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

"SAKARYA KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR GASTRONOMİ ŞEHRİ"

Festivalin ev sahibi şefi ve gastronomi araştırmacısı Vedat Başaran, Sakarya mutfağının yalnızca Islama Köfte ve kabak tatlısından ibaret olmadığını belirterek, göçlerle şekillenen çok kültürlü yapının şehre güçlü bir gastronomi mirası kazandırdığını söyledi.

Başaran, "Sakarya Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen gastronomi şehirlerinden biri." değerlendirmesinde bulunurken, Lezzet Noktaları uygulamasının yalnızca restoranları değil, üreticileri ve yerel işletmeleri de desteklediğini ifade etti.

Festival boyunca Islama Köfte, Adapazarı Kabak Tatlısı, Dartılı Keşkek ve Çerkez Tavuğu başta olmak üzere Sakarya'nın coğrafi işaretli lezzetleri yoğun ilgi gördü.Festival boyunca Islama Köfte, Adapazarı Kabak Tatlısı, Dartılı Keşkek ve Çerkez Tavuğu başta olmak üzere Sakarya'nın coğrafi işaretli lezzetleri yoğun ilgi gördü.

"HER SOFRA FARKLI BİR KÜLTÜRÜN HİKAYESİNİ ANLATIYOR"

Akademisyen ve yemek kültürü yazarı Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Sakarya mutfağının Türkmen, Çerkes, Gürcü ve Balkan göçmenlerinin izlerini taşıyan çok kültürlü yapısıyla öne çıktığını söyledi.

Yüzüncüyıl, "Sakarya'nın her sofrası farklı bir kültürün hikayesini anlatıyor." diyerek Lezzet Noktası Projesi'nin unutulmaya yüz tutmuş tarifleri yeniden görünür kıldığını vurguladı.

70 YILLIK LEZZET GELENEĞİ

Festival kapsamında Lezzet Noktaları arasında yer alan Hakiki Rumeli Köftecisi, yaklaşık 70 yıldır Sakarya mutfağının önemli temsilcileri arasında bulunuyor.

İşletmenin üçüncü kuşak temsilcisi Nevzat Kocaman, Islama Köfte'nin Balkan göçmenlerinin mutfak kültürünü yansıtan en önemli lezzetlerden biri olduğunu belirtti.

EV MUTFAĞINDAN ÜÇ ŞUBEYE

2011 yılında ev mutfağında başlayan Kabak Evi, bugün üç şubesiyle festival ziyaretçilerini ağırlıyor. Kurucu Semiha İr, Sakarya'nın göçlerle şekillenen mutfağının kabak tatlısından Kazımpaşa Köftesi'ne kadar birçok lezzeti içinde barındırdığını belirterek, festivalin yerel ürünlere ilgiyi artırdığını söyledi.

BALKAN LEZZETLERİ DE İLGİ GÖRÜYOR

Lezzet Noktaları arasında bulunan Pekara Balkan Restoranı da geleneksel közde pişirme yöntemiyle hazırladığı Boşnak böreği ve Boşnak mantısıyla festival ziyaretçilerinin uğrak noktalarından biri oldu. İşletme Müdürü Mutlu Koçak, özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

GASTRONOMİ TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR

Festival kapsamında oluşturulan 50 Lezzet Noktası, Sakarya'nın mutfak kültürünü tanıtırken aile işletmelerini ve yerel üreticileri de destekliyor.

Lezzet rotasının, şehrin gastronomi kimliğinin daha geniş kitlelere ulaşmasına, geleneksel tariflerin korunmasına ve şehir ekonomisinin canlanmasına katkı sağladığı belirtilirken, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi yolculuğu 11-19 Temmuz tarihlerinde Van Kültür Yolu Festivali ile devam edecek.

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