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Türk dünyasının en özael lezzetleri İstanbul’da yarışıyor: 9 ülkeden ekipler mutfakta

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması, İstanbul Kağıthane’de kapılarını açtı. Türk dünyasının zengin mutfak kültürünü tanıtmayı ve mesleki eğitimi desteklemeyi amaçlayan organizasyonda, 9 farklı ülkeden gelen öğrenciler geleneksel lezzetleri hazırlıyor.

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Giriş Tarihi :03 Haziran 2026 , 16:16 Güncelleme Tarihi :03 Haziran 2026 , 16:17
Türk dünyasının en özael lezzetleri İstanbul’da yarışıyor: 9 ülkeden ekipler mutfakta

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Türk dünyasının geleneksel lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Mutfağı MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması, İstanbul Kağıthane'de başladı. Yarışmada Türkiye'den 17 ekip ile 8 farklı ülkeden gelen 12 ekip, mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

MEB ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışma, TİKA ve Kağıthane Belediyesi işbirliğiyle Hasbahçe Mesire Alanı'nda yapılıyor.

AA'nın haberine göre organizasyon, Türk dünyasının zengin mutfak kültürünü tanıtmayı, mesleki eğitimi desteklemeyi ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türk dünyasının geleneksel lezzetleri İstanbul’da aynı sofrada buluştu. (Haberde yer alan görseller gastrofest.meb.gov.tr'e aittir)Türk dünyasının geleneksel lezzetleri İstanbul’da aynı sofrada buluştu. (Haberde yer alan görseller gastrofest.meb.gov.tr'e aittir)

ÖĞRENCİLER GELENEKSEL LEZZETLER İÇİN YARIŞIYOR

Yarışmada öğrenciler, Türk dünyasına ait yemekleri ve gastronomi kültürünü en iyi şekilde sunmak için tezgah başına geçti. Katılımcı ekipler, hem yöresel tatları hazırladı hem de bu lezzetlerin arkasındaki kültürel mirası tanıttı.

Etkinlikte stantları gezen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de hazırlanan yemekleri inceledi.

"TÜRK MUTFAĞININ TANITILMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ökten, öğrencilerin büyük bir ciddiyet ve gayretle çalıştığını söyledi.

Çocukların okullarını sevmesinin kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirten Ökten, öğretmenleri, okul yöneticilerini, müdürleri ve velileri tebrik etti.

Ökten, yarışmanın Türk mutfağının tanıtılması ve dünya mutfakları arasında öncü konuma taşınması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kağıthane’de kurulan sofralar, Türk mutfağının zengin mirasını yansıtıyorKağıthane’de kurulan sofralar, Türk mutfağının zengin mirasını yansıtıyor

SIFIR ATIK VURGUSU YAPILDI

Yarışmada sadece yemeklerin lezzeti değil, gıda israfına karşı verilen mesaj da öne çıktı.

Ökten, Sıfır Atık Haftası'na dikkat çekerek yiyeceklerin sapından tohumuna kadar nasıl değerlendirildiğinin de gösterildiğini ifade etti.

Tarladan sofraya uzanan emeğin önemine işaret eden Ökten, yiyeceklerin her parçasını değerlendiren öğrencilere teşekkür etti.

ÖDÜL TÖRENİ YARIŞMANIN SON GÜNÜ 5 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Organizasyona Türkiye genelindeki değerlendirmeler sonucunda bölge birincisi olan 17 ekip katıldı. Yarışmada ayrıca 8 farklı ülkeden gelen 12 ekip de yer alıyor.

Ödül töreni, 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde düzenlenecek.

Etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

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