Türk dünyasının en özael lezzetleri İstanbul’da yarışıyor: 9 ülkeden ekipler mutfakta

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Türk dünyasının geleneksel lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Mutfağı MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması, İstanbul Kağıthane'de başladı. Yarışmada Türkiye'den 17 ekip ile 8 farklı ülkeden gelen 12 ekip, mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. MEB ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışma, TİKA ve Kağıthane Belediyesi işbirliğiyle Hasbahçe Mesire Alanı'nda yapılıyor. AA'nın haberine göre organizasyon, Türk dünyasının zengin mutfak kültürünü tanıtmayı, mesleki eğitimi desteklemeyi ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türk dünyasının geleneksel lezzetleri İstanbul’da aynı sofrada buluştu. (Haberde yer alan görseller gastrofest.meb.gov.tr'e aittir) ÖĞRENCİLER GELENEKSEL LEZZETLER İÇİN YARIŞIYOR Yarışmada öğrenciler, Türk dünyasına ait yemekleri ve gastronomi kültürünü en iyi şekilde sunmak için tezgah başına geçti. Katılımcı ekipler, hem yöresel tatları hazırladı hem de bu lezzetlerin arkasındaki kültürel mirası tanıttı. Etkinlikte stantları gezen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de hazırlanan yemekleri inceledi. "TÜRK MUTFAĞININ TANITILMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ" Yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ökten, öğrencilerin büyük bir ciddiyet ve gayretle çalıştığını söyledi. Çocukların okullarını sevmesinin kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirten Ökten, öğretmenleri, okul yöneticilerini, müdürleri ve velileri tebrik etti. Ökten, yarışmanın Türk mutfağının tanıtılması ve dünya mutfakları arasında öncü konuma taşınması açısından önemli olduğunu vurguladı.