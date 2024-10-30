Sınav için okunacak dua

Zihin açıklığı ve şans için sınavlarda okunacak dua lar her yaştan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Çocukları sınava giren aileler de evlatlarına manevi olarak destek olmak için dualar okuyor. Bu dualar, sadece sınavlarda değil, hayatın herhangi bir zorlu anında veya yeni bir başlangıç yaparken de okunabilir. Önemli olan duanın kalpten gelmesi ve samimi bir şekilde Allah'a yöneltilmesidir. İşte okuyana rahatlık veren zihnini berraklaştıran ve şans getiren sınav duaları …

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün korku ve belâlardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürmetine yerine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rahmetin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayatta iken de, öldükten sonra da düşünülebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Duamızı kabul et, ey dualara cevap veren Allah'ım! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemîi'l-ehvâli ve'l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ cemîa'l-hâcât ve tutahhirünâ bihâ min cemîi's-seyyiât ve terfeunâ bihâ â'le'd-derecât ve tübelliğünâ bihâ aksa'l-ğâyât. Min cemîi'l-hayrâti fi'l-hayâti ve bâ'de'l-memât. Âmin yâ mücîbe't-da'vât ve'l-hamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn."

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Ayetel Kursi Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm, lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi'ssemâvâti ve mâ fi'l-ard, men-ze'l-lezî yeşfe'u 'indehû illâ bi-iznih, ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey'in min'ılmihî illâ bimâ şâe, vesi'a kürsiyyühü's-semâvâti ve'l-ard ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve'laliyyü'l-azîm.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla.

Allah, O'ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.