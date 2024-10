Sınav için okunacak dua

Zihin açıklığı ve şans için sınavlarda okunacak dua lar her yaştan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Çocukları sınava giren aileler de evlatlarına manevi olarak destek olmak için dualar okuyor. Bu dualar, sadece sınavlarda değil, hayatın herhangi bir zorlu anında veya yeni bir başlangıç yaparken de okunabilir. Önemli olan duanın kalpten gelmesi ve samimi bir şekilde Allah'a yöneltilmesidir. İşte okuyana rahatlık veren zihnini berraklaştıran ve şans getiren sınav duaları …

Sınavdan önce hangi dualar okunur?

Sınavdan önce okunacak dualar sınava girecek kişiyi manevi olarak rahatlatmak ve motivasyonunu arttırmak üzerine okunur. Bu noktada sınavdan önce okunacak dualardan bazıları şöyledir:

Salavatı Şerife Okunuşu:

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemîi'l-ehvâli ve'l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ cemîa'l-hâcât ve tutahhirünâ bihâ min cemîi's-seyyiât ve terfeunâ bihâ â'le'd-derecât ve tübelliğünâ bihâ aksa'l-ğâyât. Min cemîi'l-hayrâti fi'l-hayâti ve bâ'de'l-memât. Âmin yâ mücîbe't-da'vât ve'l-hamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn."

Salavatı Şerife Türkçe Anlamı:

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün korku ve belâlardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürmetine yerine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rahmetin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayatta iken de, öldükten sonra da düşünülebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Duamızı kabul et, ey dualara cevap veren Allah'ım! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."