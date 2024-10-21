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Bu 2 hata göbek yağlanmasına neden oluyor! Beslenme uzmanı uyardı

Kilo vermek ve inatçı göbek yağlarından kurtulmak isteyenlerin, düzenli egzersiz ve dengeli bir diyet programını uygulamaları büyük önem taşıyor. Ancak, sadece diyet ve egzersizle kalmayıp günlük alışkanlıklara da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle, günün en sağlıklı öğünü olarak kabul edilen kahvaltıda yapılan bazı hatalar, vücudun hızlı bir şekilde yağlanmasına yol açabilir.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 07:28 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 06:22
Bu 2 hata göbek yağlanmasına neden oluyor! Beslenme uzmanı uyardı

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Kilo kaybı hedeflerimize ulaşmak için düzenli aktivite ve doğru diyet gibi temel unsurlara bağlı kalmak oldukça önemlidir. Ancak sabahları yaptığımız belirli beslenme hatalarından kaçınmak da kritik bir rol oynamaktadır. Beslenme uzmanı Sarah Lawuk, kahvaltıda yapılan iki yaygın hatayı vurguluyor ve bu hataların nasıl vücutta yağ birikimine yol açabileceğini açıklıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1. Aç Karnına Kahve İçmek

Sabahları aç karnına kahve içmek, özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için zararlı olabilir. Uzman Lawuk, bu durumun kadınların göbek yağlarını artırabileceğini belirtiyor. "Birçok kadın, daha az yemek ve aralıklı oruç tutarak kalori alımını düşürmeye çalışıyor," diyor. Ancak sabah kahvesinin kortizol seviyelerini artırarak hormonal dengesizliklere neden olabileceği vurgulanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bath Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sabahın erken saatlerinde kahve tüketimi kan şekeri kontrolünü olumsuz etkileyebilir. Bu da diyabet ve kalp hastalığı riskini artıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca, kafeinin diüretik etkisi nedeniyle vücutta su kaybına neden olabileceği de ifade ediliyor.

Bu 2 hata göbek yağlanmasına neden oluyor! Beslenme uzmanı uyardı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2. Yetersiz Protein Tüketimi

Kahvaltıda yeterli protein almanın önemi, kilo verme sürecinde sıkça göz ardı ediliyor. Lawuk'a göre, en sık yapılan ikinci hata "biraz sütle birlikte meyveli güzel küçük bir kase tahıl" tercihidir. Kadınlar, yüksek karbonhidratlı diyetler tükettiklerinde kilo alabilirler; bu durum, değişen hormonların iştahı artırmasıyla daha da kötüleşir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yeterli protein almadıklarında, kadınlar sağlıksız atıştırmalıklar tüketme eğiliminde olabilirler, bu da göbek yağının birikmesine yol açabilir. Uzman, yetersiz protein alımının kadınların kas kütlesini kaybetmelerine ve bunun sonucunda hareket kabiliyetinin azalmasına neden olabileceğini vurguluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dengeli Beslenmenin Önemi

Kadınların sağlıklı yaşlanma sürecinde ve göbek yağının birikmesini önlemek için yeterli protein, lif, vitamin, mineral ve diğer temel besin maddelerini almaları büyük önem taşıyor. Doğru kahvaltı alışkanlıkları, kilo kaybı hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynamaktadır. Kilo verme yolculuğunuzda, bu iki basit hatayı fark ederek daha sağlıklı seçimler yapabilir ve beslenme düzeninizi optimize edebilirsiniz.

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