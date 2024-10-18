Bir zamanlar evlerimizin vazgeçilmezi olan antikaların günümüzde değerleri katlanarak artıyor. Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda popüler olan sarı fincan takımları nostalji simgesi haline geldiği için koleksiyonerlerin yakın kadrajında. Peki, bir zamanlar evimizin baş köşesinde olan bu ikonik takımların güncel fiyatları nedir? İşte habere ilişkin detaylar...
Bir zamanlar her evde vardı! Bakın şimdi ortalama fiyatı ne?
Eskiden her evde bulunan sarı fincanlar günümüzde antika fiyatları ile yarışıyor. Özellikle 70’li ve 80’li yıllarda popüler olan sarı fincan takımları şu an hangi fiyata satılıyor? İşte habere ilişkin dikkat çeken detaylar...
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Altın fiyatıyla yarışıyor
Geçmişte yaygın olarak kullanılan bu ürünler modern tasarımların öne çıkmasıyla raflardan kaldırılmasına rağmen, sağlam ve hasarsız kalan örnekleri bugün 3000 lirayı aşan fiyatlarla alıcı buluyor. Uzmanlar birçok kişinin elindeki antika değer taşıyan ürünlerin farkında olmadan düşük fiyatlarla satıldığını belirtiyor.
Antika değerine sahip
Anchor Hocking markası 1905 yılında Ohio'da kurulan köklü bir cam eşya üreticisi olarak biliniyor. Şirketin eski dönem ürünleri özellikle sarı fincan takımları günümüzdeki modern tasarımlarla karşılaştırıldığında antika değeri kazanmış durumda. Koleksiyonerler, fincanların değerini bilmeleri konusunda vatandaşları uyarırken, gerçek değerinin altında satışa sunulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Antika pazarında yaşanan bu gelişmeler geçmişe özlem duyanlar ve koleksiyon meraklıları için önemli bir fırsat sunuyor.