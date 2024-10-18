Bir zamanlar her evde vardı! Bakın şimdi ortalama fiyatı ne?

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Bir zamanlar evlerimizin vazgeçilmezi olan antikaların günümüzde değerleri katlanarak artıyor. Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda popüler olan sarı fincan takımları nostalji simgesi haline geldiği için koleksiyonerlerin yakın kadrajında. Peki, bir zamanlar evimizin baş köşesinde olan bu ikonik takımların güncel fiyatları nedir? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Altın fiyatıyla yarışıyor Geçmişte yaygın olarak kullanılan bu ürünler modern tasarımların öne çıkmasıyla raflardan kaldırılmasına rağmen, sağlam ve hasarsız kalan örnekleri bugün 3000 lirayı aşan fiyatlarla alıcı buluyor. Uzmanlar birçok kişinin elindeki antika değer taşıyan ürünlerin farkında olmadan düşük fiyatlarla satıldığını belirtiyor.