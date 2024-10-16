Yarınlar yokmuşçasına harcama akımı: Doom Spending Sendromu nedir? Türkiye’de de görülüyor

Dünya genelinde gözlemlenen tüketim çılgınlığı milyonlarca vatandaşın gündemine dikkat çekici bir sendromu getirdi: Doom Spending Sendromu . Bu kavram birçok kişide "Bu benmişim" hissiyatı uyandırarak bireylerin geleceğe dair umutsuzluk hissetmelerine ve anı hızlıca yaşama arzusuna yol açıyor. Peki, arama motorlarında sıklıkla aranan Doom Spending Sendrom u tam olarak nedir ve nasıl ortaya çıkıyor?

(Takvim Foto Arşiv)

Doom Spending Sendromu NEDİR?

Doom Spending Sendromu dünya genelinde ekonomik belirsizliklerin ve alım gücündeki düşüşlerin etkisiyle bireylerin geleceği düşünmeden harcama yapma eğilimlerini tanımlıyor. Türkçe'de "Kıyamet Harcaması" olarak da adlandırılan bu sendrom insanların yarınların belirsizliği karşısında anı yaşamayı tercih etmelerine ve bütçeleri dışında harcama yapmalarına işaret ediyor.

Peki nasıl? Örneğin sıkı bütçelerle yaşamaya alışmış bir kişi ekonomik zorluklar karşısında bir anda kendini lüks harcamalar yaparken bulabilir. Bu durum geçici bir mutluluk sağlasa da uzun vadede finansal sıkıntılara yol açabiliyor.