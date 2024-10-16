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Hangi aylar kaç çeker? Yumruğunuzu sıkın ve öğrenin: Ocak, Şubat, Mart, Nisan...

Hangi aylar kaç çeker? sorusunun yanıtı sık sık arama motorlarında aranıyor. Kimi ay 30 gün çekerken, kimi aylar ise 31 gün çekiyor. Öte yandan Şubat ayına özel bir durum da bulunuyor. Peki size arama motorları dışında sadece yumruğunuzu sıkarak bir ayın kaç gün çektiğini öğrenebileceğinizi söylesek... Nasıl mı? İşte habere ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 10:08 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 10:08
Hangi aylar kaç çeker? Yumruğunuzu sıkın ve öğrenin: Ocak, Şubat, Mart, Nisan...

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Sadece yumruğunuzu sıkarak hangi ay kaç gün çekiyor öğrenebileceğinizi söylesek... Eğer siz de nasıl yapıldığını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! İşte "parmak hatırlatıcısı" yöntemi ile gün hesaplama detayları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tek yapmanız gereken şey yumruğunuzu sıkmak

28, 29, 30, 31 gün çeken ayları yumruğunuzu sıkarak hemen öğrenebilirsiniz. Söz konusu Parmak hatırlatıcısı yöntemi, Julian ve Gregoryen takvimlerindeki aylardaki gün sayısını hatırlamak için anımsatıcı bir araç olarak kullanılıyor. Anımsatıcının bir biçimi, her aydaki gün sayısını hatırlamak için kişinin elinin boğumları sayılarak yapılmakta. Bir ay 31 gün çekerse diğer ay 30 gün çeker ve bu sırasıyla diğer aylarda devam eder. Bu bilgi ile parmak eklemlerini 31 gün, parmak eklemleri arası çöküntüleri 30 (veya 28/29) gün olarak saymalısınız.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ocak ayı ile başlayın

Sol elinizin serçe parmağından başlarsanız bu parmağı Ocak ayı kabul edersek, çöküntü kısmı Şubat olacaktır. Yüzük parmağı Mart ve arındaki çöküntü ise Nisan ayı olacaktır. Temmuz'un ardından gelen Ağustos ayı da parmak ekleminde kalır. Yani Ağustos ayı da 31 gün olacak. Ardından normal sıralama devam eder. Bu şekilde tüm ayları konumlandırarak hangi ayın 30 gün hangi ayın 31 gün sürdüğünü tespit etmek mümkün. Şubat ayı ise 4 yılda bir 29 gün çekerken diğer yıllar 28 gün çeker.

Hangi aylar kaç çeker? Yumruğunuzu sıkın ve öğrenin: Ocak, Şubat, Mart, Nisan...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞTE 28, 29, 30, 31 GÜN ÇEKEN AYLARIN LİSTESİ

OCAK 31 gün çeker

ŞUBAT 28-29 gün çeker

MART 31 gün çeker

NİSAN 30 gün çeker

MAYIS 31 gün çeker

HAZİRAN 30 gün çeker

TEMMUZ 31 gün çeker

AĞUSTOS 31 gün çeker

EYLÜL 30 gün çeker

EKİM 31 gün çeker

KASIM 30 gün çeker

ARALIK 31 gün çeker

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