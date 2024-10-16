Hangi aylar kaç çeker? Yumruğunuzu sıkın ve öğrenin: Ocak, Şubat, Mart, Nisan...

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Sadece yumruğunuzu sıkarak hangi ay kaç gün çekiyor öğrenebileceğinizi söylesek... Eğer siz de nasıl yapıldığını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! İşte "parmak hatırlatıcısı" yöntemi ile gün hesaplama detayları...

(Takvim Foto Arşiv) Tek yapmanız gereken şey yumruğunuzu sıkmak 28, 29, 30, 31 gün çeken ayları yumruğunuzu sıkarak hemen öğrenebilirsiniz. Söz konusu Parmak hatırlatıcısı yöntemi, Julian ve Gregoryen takvimlerindeki aylardaki gün sayısını hatırlamak için anımsatıcı bir araç olarak kullanılıyor. Anımsatıcının bir biçimi, her aydaki gün sayısını hatırlamak için kişinin elinin boğumları sayılarak yapılmakta. Bir ay 31 gün çekerse diğer ay 30 gün çeker ve bu sırasıyla diğer aylarda devam eder. Bu bilgi ile parmak eklemlerini 31 gün, parmak eklemleri arası çöküntüleri 30 (veya 28/29) gün olarak saymalısınız.