Ceviz + su ile tüketince o sorunu çözüyor; Bardağa 2 tutam eklemek yeter

Ceviz, ülkemizin dört bir yanında yetişen ve sağlık açısından birçok faydası bulunan bir besin kaynağıdır. Özellikle diyet listelerinde yer alan ceviz, kilo verme sürecine destek olmasının yanı sıra, birçok sağlık sorununa da çözüm sunuyor. Peki, ceviz nasıl tüketilmeli ve hangi faydaları sağlıyor? İşte cevizin sağlığınıza katacağı katkılar...
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Cevizli Su: Sıradan Bir İçecek Değil
Cevizi suyla tüketmek, vücuttaki ödemin ve fazla yağların atılmasına yardımcı olur. Bunun için birkaç ceviz, bir bardak suya eklenerek bir gece bekletilir. Ertesi sabah bu su, aç karnına içilmelidir. Bu yöntem, hem kolay hem de etkili bir doğal tedavi sunar.
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Vitamin Zengini Karışım
Ceviz suyu, içerisine birkaç damla limon eklenerek hazırlandığında vitamin değeri artar. Limonun eklenmesiyle birlikte, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini gibi birçok önemli vitamin ve mineral de bu karışıma dahil olur. Ceviz suyu düzenli olarak tüketildiğinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.