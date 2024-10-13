Ceviz + su ile tüketince o sorunu çözüyor; Bardağa 2 tutam eklemek yeter

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Ceviz, ülkemizin dört bir yanında yetişen ve sağlık açısından birçok faydası bulunan bir besin kaynağıdır. Özellikle diyet listelerinde yer alan ceviz, kilo verme sürecine destek olmasının yanı sıra, birçok sağlık sorununa da çözüm sunuyor. Peki, ceviz nasıl tüketilmeli ve hangi faydaları sağlıyor? İşte cevizin sağlığınıza katacağı katkılar...

(Takvim Foto Arşiv) Cevizli Su: Sıradan Bir İçecek Değil Cevizi suyla tüketmek, vücuttaki ödemin ve fazla yağların atılmasına yardımcı olur. Bunun için birkaç ceviz, bir bardak suya eklenerek bir gece bekletilir. Ertesi sabah bu su, aç karnına içilmelidir. Bu yöntem, hem kolay hem de etkili bir doğal tedavi sunar.