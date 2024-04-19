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Heteroseksüel Ne Demek? Heteroseksüel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Heteroseksüel kelimesinin anlamı merak edilerek araştırılıyor. Heteroseksüel kelimesini araştıranlar, bu sözcüğün kökeninin nereden geldiğini ve hangi anlamlara geldiğini öğrenmek istiyor. İşte, TDK'ya göre heteroseksüel kelimesinin anlamı ve kökeni hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 13:20 Güncelleme 19 Nisan 2024, 13:22
Heteroseksüel Ne Demek? Heteroseksüel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Heteroseksüel kelimesi, cinsel yönelimle ilgili bir terimdir. Genellikle bir kişinin cinsel ve romantik çekiminin karşı cins üzerine odaklandığını ifade eder.

Heteroseksüel Kelimesinin Anlamı

TDK'ya göre heteroseksüel kelimesi, bir kişinin biyolojik olarak farklı cinsiyetten bireylere duyduğu cinsel çekim ve ilgiyi ifade eder. Bu terim, genellikle bir erkeğin bir kadına veya bir kadının bir erkeğe hissettiği romantik ve cinsel eğilimler için kullanılır. Heteroseksüellik, dünya genelinde en yaygın görülen cinsel yönelimlerden biridir ve toplumların çoğunda norm olarak kabul edilir.

Heteroseksüel Kelimesinin Kökeni

Heteroseksüel kelimesi, Yunanca kökenli iki sözcükten türemiştir: "heteros" ve "sexus". "Heteros", "farklı" veya "başka" anlamına gelirken, "sexus" Latince bir kelime olup "cinsiyet" anlamına gelmektedir. Böylece heteroseksüel, farklı cinsiyetler arasındaki cinsel çekim ve ilişkileri tanımlamak için kullanılan bir terim haline gelmiştir.

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