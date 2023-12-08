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En popüler üstün zeka testi: 5 kediyi 9 saniyede bul! 271 kişiden sadece 2'si başarılı oldu...

Zeki insanların dahi başarısız olabileceği iddia edilen optik illüzyon testinde, toplamda 5 kedi görseli bulunuyor. Testteki tüm görsellerin 9 saniye içinde bulunması bekleniyor. Ancak, görsellerin ustalıkla gizlenmiş olması ve sınırlı süre, bu testi oldukça zorlu kılıyor. Haydi başlayalım...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 14:01 Güncelleme 08 Aralık 2023, 14:01
En popüler üstün zeka testi: 5 kediyi 9 saniyede bul! 271 kişiden sadece 2’si başarılı oldu...

Testin zorluğu nedeniyle, yalnızca üstün zeka seviyesine sahip kişilerin 5 kediyi 9 saniyede bulabilecekleri iddia ediliyor. 271 kişiye uygulanan bu testte, sadece 2 kişinin başarılı olduğu belirtildi. Peki siz bulabilecek misiniz?

ÜSTÜN ZEKA TESTİ

Aşağıdaki resimde 5 kedi bulunuyor. 9 saniye süreniz var. Hazırsanız hemen başlayalım...

Buldunuz mu? Upss. Pekala; optik illüzyon testinde başarılı olmak için, gizli görselleri bulmak isteyenlerin sol alt, orta üst, orta hafif sağ ve sağ üst köşelere daha dikkatli bakmaları öneriliyor.

Optik illüzyonun cevabına gelince, zeki insanların bile zorlandığı bu testte, bir kedi görseli arka planda yer almaktadır. Diğer görseller ise aşağıda işaretli şekilde gösterilmektedir.

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