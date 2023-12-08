En popüler üstün zeka testi: 5 kediyi 9 saniyede bul! 271 kişiden sadece 2’si başarılı oldu...

Testin zorluğu nedeniyle, yalnızca üstün zeka seviyesine sahip kişilerin 5 kediyi 9 saniyede bulabilecekleri iddia ediliyor. 271 kişiye uygulanan bu testte, sadece 2 kişinin başarılı olduğu belirtildi. Peki siz bulabilecek misiniz?