Gıda mühendisi gizli sırrı açıkladı! Evinizde ayçiçek yağı varsa hemen deneyin! Artık herkes sahtesini anlayabilir

Sahte yağ lar sadece tüketiciyi kandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımızı da tehdit ediyor. Hileli ayçiçek ve zeytinyağları, tüketicinin kâbusu haline gelmiş durumda. Peki, bu hileli yağları nasıl ayırt edebilirsiniz? Uzmanlara göre bu konuyu anlamak oldukça zor olabilir. Ancak bazı püf noktaları ve dikkat edilmesi gereken unsurlar sayesinde kendinizi ve ailenizi koruyabilirsiniz.

Bu nedenle daha fazla dikkat etmek ve bu sahte ürünlere karşı bilinçli olmak gerekiyor. Natürel sızma zeytinyağı, sıkça sahte yağlarla karıştırılmaktadır. Bu sahte yağların içinde rafine zeytinyağı, ayçiçeği, kanola, mısır, fıstık, pamuk, soya yağları bulunmaktadır.

Son dönemlerde hileli gıda ürünleri özellikle ayçiçek ve zeytin yağ ı kategorisinde artış gösteriyor. Fırsatçılar, tüketicileri aldatmak için ellerinden geleni yapıyor.

SAHTE YAĞLARDAKİ YAYGIN TAĞŞİŞLER

Sahte zeytinyağlarının en yaygın tağşişlerinden biri, natürel sızma zeytinyağının daha ucuz yağlarla karıştırılmasıdır. Bu işlem, sahte yağın yüksek fiyatını düşürmeye ve daha fazla kar elde etmeye yöneliktir.

Aynı şekilde ayçiçek yağı da daha ucuz ve düşük kaliteli kanola, mısır, fıstık, pamuk, soya yağları ile tağşiş yapılır. Özellikle soya ve fındık gibi alerjen gıdaların yağının eklenmesi ve etiketlerde bunun belirtilmemesi, alerjisi olan insanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.