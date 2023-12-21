21 Aralık en uzun gece mi? 21 Aralık 2023 en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece ile ilgili ritüeller, mesajlar, şiirler ve sözler...

Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak. 21 Aralık tarihinden itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlayacak. 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelmesiyle Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlar. Peki 21 Aralık 2023 en uzun gece kaç saat sürüyor? İşte en uzun gece ile ilgili ritüeller, etkinlikler, şiirler ve sözler...

21 ARALIK EN UZUN GECE Mİ, KAÇ SAAT SÜRECEK?

Yılın en uzun gecesi bu gece (21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece) yaşanacak. En uzun gece için bekleyişe geçenler ''21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor?'' sorusuna da yanıt arıyor.

21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da yaşanacak.