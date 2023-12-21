21 Aralık en uzun gece mi? 21 Aralık 2023 en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece ile ilgili ritüeller, mesajlar, şiirler ve sözler...

EN UZUN GECE RİTÜELLERİ
Nar kırma geleneği de 21 Aralık'ta, yılbaşından önce yapılan bir gelenek. Geleneğe göre, kırılan nar ne kadar patlarsa, taneleri ne kadar geniş ve uzak alana yayılırsa, bereket ve bolluğun evde o kadar çok bulunacağına inanılır. Kış gündönümünün meyvesi olarak anılan nar, her ülke için farklı anlamlar içerse de pozitif duyguları anımsatır.
Anadolu'da yerini koruyan nar kırma ritüeli özellikle yeni bir yıla girerken önem taşır. Nar kırılarak girilen senenin bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Nar ne kadar çok dağılırsa bereketin o kadar çok olacağına inanılır.
EN UZUN GECE ŞİİRİ
Farsça, "yılın en uzun gecesi" anlamına gelen 'şeb-i yelda', 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gecedir. Bu gece, kısa günlerin biteceğinin habercisi olması bakımından İran'da yüzyıllar boyunca kutlanmıştır. Şeb-i yelda, zaman kavramının aşıklar için çok önemli olduğu klasik şiirde de ayrıca yerini alır.
"En uzun gecede, sevgi ve ışıkla dolu bir yıl dilerim. Yeni başlangıçlara, umuda ve mutluluğa adım atalım. Kış gündönümünüz kutlu olsun!"
"Gecenin en karanlık anında, içimizdeki ışığı bulalım. Umudun hiç sönmediği, sevginin hiç bitmediği bir gece olsun. Herkese mutlu kış gündönümü!"
"En uzun gece, geçmişin ardında bıraktıklarımızı düşündüğümüz bir an. Yeni bir dönemin başlangıcına hoş geldin demenin vakti geldi. Umarım yeni yılınız ışıkla dolu olur!"
"Gökyüzündeki en uzun gece, kalbimizdeki sıcaklığı daha da artırır. Bu gece, sevdiklerinizle bir arada olmanın değerini hissedin. Mutlu kış gündönümü!"
"En uzun gecede, yıldızların parıltısıyla dolu bir gökyüzüne bakın. Hayatın güzelliklerini, sevdiklerinizle paylaşmanın kıymetini anlayın. Kutlu olsun!"
"Kış gündönümü, karanlığın en yoğun olduğu an. Ancak bu karanlık, yeni bir aydınlığa ve umuda kapı aralar. Tüm sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu bir gece olsun."
"Uzun gecenin ardından güneş doğar ve yeni bir başlangıç müjdesini getirir. Hayatınızın en güzel anları da bu şekilde doğar. Kış gündönümünüz kutlu olsun!"
"En uzun gecede, içsel bir aydınlanma yaşayalım. Yeni yılda daha fazla sevgi, sağlık ve başarı getirsin. Kutlu olsun!"