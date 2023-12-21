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21 Aralık en uzun gece mi? 21 Aralık 2023 en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece ile ilgili ritüeller, mesajlar, şiirler ve sözler...

21 Aralık en uzun gece mi? 21 Aralık 2023 en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece ile ilgili ritüeller, etkinlikler, şiirler ve sözler nelerdir? soruları, 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle sıkça araştırılmaya başlandı. 21 Aralık'ta güneş ışınlarının oğlak dönencesine 90 derecelik açı ile yani dik olarak gelmesiyle en uzun gece yaşanır. Her yıl 21 Aralık'ta çeşitli ritüeller yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de nar kırma ritüelidir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 13:13 Güncelleme 21 Aralık 2023, 13:13
21 Aralık en uzun gece mi? 21 Aralık 2023 en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece ile ilgili ritüeller, mesajlar, şiirler ve sözler...

Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak. 21 Aralık tarihinden itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlayacak. 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelmesiyle Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlar. Peki 21 Aralık 2023 en uzun gece kaç saat sürüyor? İşte en uzun gece ile ilgili ritüeller, etkinlikler, şiirler ve sözler...

21 ARALIK EN UZUN GECE Mİ, KAÇ SAAT SÜRECEK?

Yılın en uzun gecesi bu gece (21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece) yaşanacak. En uzun gece için bekleyişe geçenler ''21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor?'' sorusuna da yanıt arıyor.

21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da yaşanacak.

EN UZUN GECE NEDEN 21 ARALIK?

Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır.

En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığını ifade eder.

EN UZUN GECE RİTÜELLERİ

Nar kırma geleneği de 21 Aralık'ta, yılbaşından önce yapılan bir gelenek. Geleneğe göre, kırılan nar ne kadar patlarsa, taneleri ne kadar geniş ve uzak alana yayılırsa, bereket ve bolluğun evde o kadar çok bulunacağına inanılır. Kış gündönümünün meyvesi olarak anılan nar, her ülke için farklı anlamlar içerse de pozitif duyguları anımsatır.

Anadolu'da yerini koruyan nar kırma ritüeli özellikle yeni bir yıla girerken önem taşır. Nar kırılarak girilen senenin bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Nar ne kadar çok dağılırsa bereketin o kadar çok olacağına inanılır.

EN UZUN GECE ŞİİRİ

Farsça, "yılın en uzun gecesi" anlamına gelen 'şeb-i yelda', 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gecedir. Bu gece, kısa günlerin biteceğinin habercisi olması bakımından İran'da yüzyıllar boyunca kutlanmıştır. Şeb-i yelda, zaman kavramının aşıklar için çok önemli olduğu klasik şiirde de ayrıca yerini alır.

"En uzun gecede, sevgi ve ışıkla dolu bir yıl dilerim. Yeni başlangıçlara, umuda ve mutluluğa adım atalım. Kış gündönümünüz kutlu olsun!"

"Gecenin en karanlık anında, içimizdeki ışığı bulalım. Umudun hiç sönmediği, sevginin hiç bitmediği bir gece olsun. Herkese mutlu kış gündönümü!"

"En uzun gece, geçmişin ardında bıraktıklarımızı düşündüğümüz bir an. Yeni bir dönemin başlangıcına hoş geldin demenin vakti geldi. Umarım yeni yılınız ışıkla dolu olur!"

"Gökyüzündeki en uzun gece, kalbimizdeki sıcaklığı daha da artırır. Bu gece, sevdiklerinizle bir arada olmanın değerini hissedin. Mutlu kış gündönümü!"

"En uzun gecede, yıldızların parıltısıyla dolu bir gökyüzüne bakın. Hayatın güzelliklerini, sevdiklerinizle paylaşmanın kıymetini anlayın. Kutlu olsun!"

"Kış gündönümü, karanlığın en yoğun olduğu an. Ancak bu karanlık, yeni bir aydınlığa ve umuda kapı aralar. Tüm sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu bir gece olsun."

"Uzun gecenin ardından güneş doğar ve yeni bir başlangıç müjdesini getirir. Hayatınızın en güzel anları da bu şekilde doğar. Kış gündönümünüz kutlu olsun!"

"En uzun gecede, içsel bir aydınlanma yaşayalım. Yeni yılda daha fazla sevgi, sağlık ve başarı getirsin. Kutlu olsun!"

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