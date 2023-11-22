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Zara indirimi ne zaman 2023? Zara Kasım indirimi hangi gün başlıyor? Inditex indirim tarihleri! Çanta, ayakkabı, mont, kaban...

Inditex indirim tarihleri araştırıyor. Her yıl Kasım ayında yapılan indirimlerin bu yıl hangi tarihte başlayacakğı merak ediliyor. Peki Zara indirimi ne zaman 2023? Zara Kasım indirimi hangi gün başlıyor?

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 10:30 Güncelleme 22 Kasım 2023, 10:30
Zara indirimi ne zaman 2023? Zara Kasım indirimi hangi gün başlıyor? Inditex indirim tarihleri! Çanta, ayakkabı, mont, kaban...

Çanta, ayakkabı, mont, kaban ve daha birçok üründe indirim yapılacak. Kasım ayı Zara indirimlerinin başlayacağı tarih internet arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. İşte Zara indirim günleri...

ZARA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen indirim günlerinin 23 Kasım 2023 tarihinde başlaması bekleniyor. %50 oranında indirimin uygulanacağı düşünülüyor.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?

Inditex markalarının indirim dönemleri, genellikle yaz ve kış aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenleniyor.

Kışlık kaban, mont, bot, çizme, kazak, pantolon, ayakkabı, takı ve çanta gibi binlerce üründe fiyatlar inecek.

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