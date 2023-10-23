PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! Kasım celbi açıklandı mı? MSB duyurdu! Askerlik yerleri tarihi açıklandı!

2023 Kasım celbinde askerlik görevini yerine getirecek olan gençler, beklenen açıklamaları ve yerleştirmeleri öğrenme sürecine girmiş durumdalar. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım ayı celbi için askerlik yerlerinin belirleneceği tarih hakkında önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'de askerlik hizmeti zorunlu bir görevdir ve her yıl binlerce genç, askerlik hizmetini yerine getirmek üzere birliklerine sevkedilir. Askerlik hizmeti, gençlerin ülke savunmasına katkıda bulunmalarını sağlar ve bu süreç, birçok kişi için önemli bir deneyimdir. E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! Kasım celbi açıklandı mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 09:10 Güncelleme 23 Ekim 2023, 09:10
E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! Kasım celbi açıklandı mı? MSB duyurdu! Askerlik yerleri tarihi açıklandı!

Kasım askerlik yerleri için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Buna göre kasım dönemi askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri ekim ayında belli olacak.Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KASIM AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Yapılan açıklamada "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.

"Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 09 Kasım 2023

Er (2'nci Grup) 07 Aralık 2023

Er (3'üncü Grup) 11 Ocak 2024

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

🔶Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

🔶Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

🔶Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

🔶Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

🔶Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze’ye her saniye bomba yağdı: Tek gecede yüzlerce şehit | İsrail, Mısır ve Lübnan’ı vurdu
Gazze’de görevli başhekim Dr. Velit Abuhatab yaşanan dramı anlattı: Hastaneler mezar oldu
Dünya onu katil İsrail’in Gazze soykırımında korku dolu gözleriyle tanıdı! Muhammed’den haber var
SON DAKİKA