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YSK 107 personel alımı başvuruları başladı mı 2023? Yüksek Seçim Kurulu personel alımı şartları nedir? Kadrolar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), farklı bölgelerde görevlendirmek üzere 107 adet yeni memur alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, çeşitli branşlarda görevlendirilecek memurları kapsayacak. İşte başvuru tarihleri, nereden başvurulacağı ve başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 14:45 Güncelleme 19 Ekim 2023, 14:45
YSK 107 personel alımı başvuruları başladı mı 2023? Yüksek Seçim Kurulu personel alımı şartları nedir? Kadrolar...

Son dakika bilgilerine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatlarına toplamda 107 memur alımı yapacağını duyurdu. Bu alımla iş arayan memur adayları için yeni bir fırsat doğdu. İşte 2023 YSK memur alımı hakkında tarihler ve başvuru şartları...

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacan 107 memur alımı için başvurular 21 Ekim tarihinde saat 10:00'da başlıyor. 31 Ekim saat 23:59'da da son buluyor.

Başvurulare-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmetiveya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresleri üzerinden alınacak.

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

4. 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;

Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,


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