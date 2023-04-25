Yasak Elma'dan yelkenleri suya indirecek hamle! Bu kez seyircinin dediği oldu!

19 Mart 2018'de başlayan fenomen dizi Yasak Elma'nın 179. bölümünde final yapacağını açıkladı. Dizide heyecan tam gaz sürüyor. Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin hikayesi, dizi final yaptıktan sonra film olacak. İddialara göre filmin Disney Plus'ta yayınlanacağı açıklandı. Detaylar henüz belli olmasa da bu gelişme izleyicileri oldukça heyecanlandırdı.
YILDIZ'IN HİKAYESİ FİLM OLUYOR
Yasak Elma'nın hayranları, finalin ardından üzülecek olsa da Yıldız karakterinin hikayesi film olacak olması heyecan verici bir gelişme oldu.
Eda Ece'nin başarılı oyunculuğuyla canlandırdığı Yıldız karakteri artık Disney Plus'ta izleyici karşısına çıkacak.