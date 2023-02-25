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    • Haberler
    • 25.02.2023 11:57
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    • 25.02.2023 12:21
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    Kentsel dönüşüme davalarla engel olmaya çalışan CHP'li İBB'nin reklam bütçesi deprem bütçesinden daha fazla!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık felaketler sonrası kentsel dönüşüme karşı açtığı davalarla köstek olduğu ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklama depremden daha fazla bütçe ayırdığı ortaya çıktı. AK Parti'nin yönetimindeki 2018 yılında deprem için ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüme ayrılan pay bütçenin yüzde 5.5’i iken 2023 yılı için ayrılan pay bütçenin yüzde 1,59’u oldu. İmamoğlu'nun bütçe üzerinde kalem oynatma yaparak yüksek gösterdiği rakamları daha önce İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, deşifre etmişti.

    takvim.com.tr
    Reklam bütçesi deprem bütçesinden daha fazla!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık felaketler sonrası kentsel dönüşüme karşı açtığı davalarla köstek olduğu ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kentin deprem bütçesini her yıl düşürdüğü belirlendi.


    KENTSEL DÖNÜŞÜMDE
    Seçimleden önce "Deprem bilincini arttırmak istiyoruz, kentsel dönüşüm yapacağız ve riski bina sayısını azaltacağız" vaatleri veren Ekrem İmamoğlu hem bu sözünü gerçekleştiremedi hem de kentsel dönüşümde başarısız oldu. Ocak ayında deprem gündemi ile toplanan İBB Meclis Toplantısına İmamoğlu katılmazken meclis sıralarında alınması gereken önlemlerle ilgili hiçbir karara da varılmadı.

    REKLAM BÜTÇESİ DEPREM BÜTÇESİNDEN FAZLA
    Göreve geldiği ilk günden itibaren İstanbul'a hizmet etmek yerine farklı siyasi hesaplar için İBB'nin reklam bütçesini artıran İmamoğlu, deprem yerine kendi tanıtımına önem verdi. Megakentte 400 bin binada kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulurken CHP'li İBB'de depreme ayrılan bütçe sadece 1 milyar 800 milyon lira. Reklama ayrılan bütçe ise 1 milyar 822 milyon 98 bin 520 lira.

    AK Parti'nin yönetimindeki 2018 yılında deprem için ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüme ayrılan pay bütçenin yüzde 5.5'i iken 2023 yılı için ayrılan pay bütçenin yüzde 1,59'u oldu.



        REKLAM DEPREMDEN ÖNEMLİ Mİ?
        CHP'li İBB 2022 yılında Deprem Risk Yönetimi için 1 milyar ayırırken Reklam-Tanıtım için 849 milyon ayırdığını açıklamıştı. Ancak İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bütçede yapılan çarpıtmayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada deşifre etmişti. Göksu, o tarihlerde bütçe görüşmelerinde Ekrem İmamoğlu yönetimine tepki göstermiş ve elinde "Reklam depremden önemli mi?" başlıklı dövizle çıktığı kürsüde şu açıklamayı yapmıştı:

        "İBB 849 milyon Türk lirası tanıtım bütçesi ayırmış. Az önce sunum yaparken '1 milyar küsur deprem ilgili bütçe ayırdık' dedi sayın başkan. Ben bütün detayları inceledim. Mali yılı bütçe kitapçığı sayfa 35'te, kentsel dönüşüm için yazılan rakam 492 milyon Türk Lirası. Yatırım kitapçığı sayfa 44'te, kentsel dönüşüm uygulamaları için ayrılan bütçe 612 milyon Türk Lirası. Oysa mali yıl kitapçığında 492 milyon Türk lirası. Başkanın sunumunda ise 1 milyar küsur. Tanıtıma parayı ayırmışlar, peki depreme ne kadar ayırmışlar? 492 milyon Türk Lirası. Sosyal konuta harcadıkları meblağ ise 12 milyon Türk lirası. Daha ne diyeyim arkadaşlar!"

        100 BİN KONUT SÖZÜ HAVADA KALDI
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Deprem İstanbul'un için en öncelikli tehdittir. İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim. Beş yılda 100 bin deprem konutu yapacağım" sözleri, gelinen noktada gerçekten çok uzakta kaldı.

        Konuya ilişkin Kasım 2022'de bir açıklama yapan Tevfik Göksu, ""5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim" diyen Sayın Başkanın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı kaç biliyor musunuz? 0 (sıfır). Deprem Doğal Afet Komisyonu'muzun yazılı talebine verilen cevapta bunu açıkça görmekteyiz. Vaatlerinin yüzde 60'ını yaptığını söyleyen başkanın bu şehrin en acil ve en hayati konusundaki karnesi maalesef bu. Hep ne diyoruz? Niyet ve kabiliyet nutuktan anlaşılmaz bütçeden ve icraattan anlaşılır" ifadelerini kullanmıştı.

            Hatay İskenderun'da 5 mahallede kentsel dönüşüme engel olarak vatandaşların dayanıklı binalarda oturmasını engelleyen ve depremde binlerce canın yitip gitmesine neden olan CHP ve beraberindeki çevrelerin, İstanbul'da da istemezükçü zihniyeti uygulamaya koyduğu ortaya çıkmıştı.

            CHP'nin 'kentsel dönüşüm' itirazı geride acı bir tablo bıraktı!

            İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU BAŞI ÇEKİYOR!
            Bu konuda başı İBB başkanı Ekrem İmamoğlu çekerken, CHP'li meclis üyeleri ve TMMOB Şehir Plancıları Odası da ona destek veriyor.

            Esenler Belediyesi'nin yürüttüğü 60 bin konutu kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini engellemek amacıyla 9'unu İBB'nin açtığı 11 davadan 5'i reddedildi, 6'sı ise devam ediyor.

            DAVACI İBB BAŞKANI
            Açılan davalardan bir tanesinde bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Davacı" sıfatıyla yer alması dikkat çekiyor.

            CHP'lİ İBB'DEN ASILSIZ BAHANELERLE DAVA
            İBB'nin, CHP'li meclis üyelerinin, partinin arka bahçesi gibi kullandığı TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davalarda 'Yeteri kadar donatı ve kamusal alana yer verilmemesi', 'Esenler'in tamamının irtibatlandırılmasında kopukluklar meydana geleceği' gibi asılsız ve sudan bahaneler öne sürülüyor.

            Her davada 'ret' yiyen 'istemezükçüler' bir başka dava açarak yalanı sürdürüyor.

            Hiçbir bahane bulamayan İBB yönetimi en sonunda Esenler'de deprem riskine karşı yapılan imar planlarının iptali için dava açtı.

                ÇEVRE İLÇELERİ DE İLGİLENDİRİYOR
                Projede 19 Ağustos 2022'de ilk etaptaki 2 bin 30 konut hak sahiplerine teslim edildi. Proje 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak sürüyor.

                Konutların yüzde 45'i Esenler'deki riskli yapıların dönüşümü için kullanılacak. Geri kalan yüzde 55'i ise İstanbul'daki çevre ilçelerin riskli yapılarının dönüşümünde kullanılacak.

                YATAY MİMARİ BOL YEŞİL ALAN
                İBB yönetimi tarafından iptal ettirilmek istenen projede 2.5 milyon metrekare alana sahip dev bir millet bahçesi ve spor kompleksi de yer alıyor.

                    Proje, geleneksel mahalle konseptinde düşünülmüş, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, zemin artı 4 katı geçmeyen yatay mimariye sahip yeşil ile bütünleşmiş bir yaşam imkânı sunuyor.

                    6 DAVA SÜRÜYOR!
                    60 bin konutluk projenin durması için 5'i İBB, 3'ü CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, 1'i bizzat 'davacı' sıfatıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2'si ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası olmak üzere toplam 11 dava açıldığı öğrenildi.

                    Bu davalardan 5'ini yerel mahkemeler reddetti. 4'ü Danıştay'da temyiz aşamasında bulunurken 1 tanesi ise Danıştay tarafından reddedildi. Şu anda 6 dava ise devam ediyor.


                    CHP kentsel dönüşüm karşıtlığını seçim vaadi yapmıştı

                    VATANDAŞ NASIL BİNALARDAN NASIL BİNALARA TAŞINIYOR
                    Peki CHP ve destekçisi TMMOB bu davalarla neye karşı çıkıyor? Fotoğraflarla gösterelim...

                    Vatandaşlar görsellerde görülen binalarda otururken kentsel dönüşümle daha güvenli ve konforlu binalara taşınıyor.

                    Vatandaşların kentsel dönüşümden önce yaşadığı binalara depreme karşı dayanıksız yapılar;

                    KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIMLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?
                    Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri aşağıda görüldüğü şekilde kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

                    Yıkım sırasında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınıyor.

                        4 KATI GEÇMEYEN YATAY MİMARİYLE İNŞA EDİLİYOR
                        Vatandaşların güvenilir yaşam alanlarında ikamet etmesi amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi öncülüğünde engellenmek istense de devam eden proje detaylarıyla dikkat çekiyor. Proje, geleneksel mahalle konseptinde düşünülmüş, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, zemin artı 4 katı geçmeyen yatay mimariye sahip yeşil ile bütünleşmiş bir yaşam imkânı sunuyor. Projenin yüzde 68'i yeşil ve sosyal donatı alanı olarak ayrıldı. Böylelikle, Esenler'deki yeşil alan miktarını kişi başı tam 15 metrekare artırıyor.

                        HİÇ OTOMOBİL OLMAYAN YAŞAM ALANI
                        İBB tarafından engellenmek isteyen ve Esenler'de başlatılan bu kentsel dönüşüm hamlesi, başta Esenler olmak üzere İstanbul'daki diğer ilçelerde de bulunan niteliksiz ve her an deprem tehlikesiyle yaşamak zorunda kalan binlerce ailenin geleceğine ışık oluşturuyor. Proje kapsamında inşa edilen daireler modern çağın standartlarını yakalamış, her daireye bir kapalı otopark düşecek şekilde 2+1, 3+1 ve 80 ila 125 metrekare arasında büyüklüğe sahip. Burası yüzeyinde hiç otomobil olmayan bir yaşam alanı özelliği taşıyor.

                        Çocukların daha modern ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlamak için bin 924 derslikten oluşan 63 adet okul planlandı. Yine aynı şekilde 35 bin kişi kapasiteye sahip 22 adet cami ve mescit yapılıyor. 500 yataklı hastane kompleksi, poliklinikler ve diş hastanesi ile birlikte Aile Sağlık Merkezleri de proje içerisinde yer alıyor. Projenin bütününde 166 bin metrekare alanda sosyal, kültürel tesisler ve aktivite merkezleri bulunuyor. 40 kilometre uzunlukta bisiklet ve yaya yolları yapılıyor.

                        TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BİLİM MERKEZİ DE İNŞA EDİLİYOR
                        Projede ayrıca 128 bin 525 metrekare alana sahip Teknoloji Geliştirme Bölgesi de yer alıyor. Türkiye'nin en büyük bilim merkezi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Esenler Belediyesi işbirliğinde inşa edilmeye başlandı. Bu teknoloji merkezinde kurulacak olan Ar-Ge ve bilişim merkezleri, dene-yap ve yazılım atölyeleri sayesinde 35 bin 500 beyaz yakalı istihdamı oluşacak böylelikle hem Esenler hem de İstanbul'un gençlerine teknoloji dünyasında yepyeni iş alanları açılacak.

                        DEV MİLLET BAHÇESİ VE SPOR KOMPLEKSİ
                        İBB yönetimi tarafından iptal ettirilmek istenen kentsel dönüşümde ayrıca 2.5 milyon metrekare alana sahip dev bir millet bahçesi ve spor kompleksi de yer alıyor. Kentsel dönüşümle üretilen Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri de yine bu bölgede yer alıyor. Projenin ilk etabı tamamlandığında 1 milyon 800 bin metrekare, ikinci etabı da tamamlandığında toplam 2.5 milyon metrekare alana sahip Esenler Millet Bahçesi hizmete açılacak.

                        Millet bahçesinin içerisinde botanik bahçeleri, tema parkları, çocuk oyun alanları, macera parkurları, futbol, basketbol, atletizm, tenis gibi spor alanları, doğa ve tarım atölyeleri, açık hava kütüphaneleri, seyir terasları, mesire ve dinlenme yerleri yapılacak.

                        PROJ ETAPLAR HALİNDE DEVAM EDİYOR
                        Söz konusu 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük Kentsel Dönüşüm Projemizde çalışmaları etaplar halinde devam ediyor. Konutlar tamamlandıkça hak sahiplerine teslim ediliyor. Konutların yüzde 45'i Esenler'deki riskli yapıların dönüşümünde kullanılacak. Geri kalan yüzde 55'i ise İstanbul'daki çevre ilçelerin riskli yapılarının dönüşümünde kullanılacak.

                        KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIMLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?
                        Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri aşağıda görüldüğü şekilde kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor;

                        GÜVEN İÇİNDE OTURUYORUZ
                        Öte yandan ilk etapta evlerini alan vatandaşlardan bazıları Sabah'a konuştu:

                            Cemal Şaban-Saliha Doğrular: Tek seferde verilen sözler yerine getirdi. Biz bu evleri asla alamazdık, gücümüz yetmezdi. Şimdi hiçbir depremden korkusu yaşamadan güven içinde evimizde yaşıyoruz. Bize bir babanın evladına sunmadığı imkânı sundular.

                            Funda-Mustafa Yumurtacı: Anahtarlarımızı alana kadar kiramızı verdiler. Gecekonduda otururken şimdi saray gibi bir evdeyiz. Depreme dayanıklı, güvenilir evlerde oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

                            Serpil-Abdullah Çolak: İstanbul'da deprem kaçınılmaz. Ancak biz binalarımıza güveniyoruz. Deprem bölgesinde de TOKİ konutları yıkılmadı. Bizim konutlarımız da 8-9 büyüklüğünde depreme dayanıklı yapıldı. Biz şimdi güven içindeyiz.

                            Volkan Çolak: Eski oturduğumuz evler 25-30 yıllık, depreme dayanıksız yerlerdi. Düzensiz ve sorunlu yapılardı. Burada her şey düzenli. Binalar yatay mimari, peyzajı düzenli. Daireler çok kullanışlı. Depreme dayanıklı konutlara taşındığımız için çok memnunum.

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                            Haberler Haberler Kentsel dönüşüme davalarla engel olmaya çalışan CHP'li İBB'nin reklam bütçesi deprem bütçesinden daha fazla!
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