Kentsel dönüşüme davalarla engel olmaya çalışan CHP'li İBB'nin reklam bütçesi deprem bütçesinden daha fazla!

REKLAM BÜTÇESİ DEPREM BÜTÇESİNDEN FAZLA

Göreve geldiği ilk günden itibaren İstanbul'a hizmet etmek yerine farklı siyasi hesaplar için İBB'nin reklam bütçesini artıran İmamoğlu, deprem yerine kendi tanıtımına önem verdi. Megakentte 400 bin binada kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulurken CHP'li İBB'de depreme ayrılan bütçe sadece 1 milyar 800 milyon lira. Reklama ayrılan bütçe ise 1 milyar 822 milyon 98 bin 520 lira.

AK Parti'nin yönetimindeki 2018 yılında deprem için ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüme ayrılan pay bütçenin yüzde 5.5'i iken 2023 yılı için ayrılan pay bütçenin yüzde 1,59'u oldu.