Kentsel dönüşüme davalarla engel olmaya çalışan CHP'li İBB'nin reklam bütçesi deprem bütçesinden daha fazla!

HİÇ OTOMOBİL OLMAYAN YAŞAM ALANI

İBB tarafından engellenmek isteyen ve Esenler'de başlatılan bu kentsel dönüşüm hamlesi, başta Esenler olmak üzere İstanbul'daki diğer ilçelerde de bulunan niteliksiz ve her an deprem tehlikesiyle yaşamak zorunda kalan binlerce ailenin geleceğine ışık oluşturuyor. Proje kapsamında inşa edilen daireler modern çağın standartlarını yakalamış, her daireye bir kapalı otopark düşecek şekilde 2+1, 3+1 ve 80 ila 125 metrekare arasında büyüklüğe sahip. Burası yüzeyinde hiç otomobil olmayan bir yaşam alanı özelliği taşıyor.

Çocukların daha modern ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlamak için bin 924 derslikten oluşan 63 adet okul planlandı. Yine aynı şekilde 35 bin kişi kapasiteye sahip 22 adet cami ve mescit yapılıyor. 500 yataklı hastane kompleksi, poliklinikler ve diş hastanesi ile birlikte Aile Sağlık Merkezleri de proje içerisinde yer alıyor. Projenin bütününde 166 bin metrekare alanda sosyal, kültürel tesisler ve aktivite merkezleri bulunuyor. 40 kilometre uzunlukta bisiklet ve yaya yolları yapılıyor.