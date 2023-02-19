CHP'nin riyakar siyaseti arşivlerle tescillendi! 2019'da Antakya'ya 'ölüm' vadetmişler: "Kentsel Dönüşüme Hayır" kampanyası

Tam da bu noktada muhalefetin sergilediği ikiyüzlü tutum arşivlerce tescillendi.



2019'da CHP'nin aday olarak gösterdiği eski meclis üyesi Hikmet Hatunoğlu, 'kentsel dönüşüm' hamlesinin durdurulacağını vaat olarak vermişti.



Hatunoğlu, Emek ve Aksaray mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesinin sonlandırılacağını söyleyip, bu hamlenin 'dayatma' niteliğinde olduğunu iddia etmişti.