CHP'nin riyakar siyaseti arşivlerle tescillendi! 2019'da Antakya'ya 'ölüm' vadetmişler: "Kentsel Dönüşüme Hayır" kampanyası

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet 'Vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşirerek enkaz üzerinde miting yaptı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi. Asrın felaketi sonrası devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürdü.
Tam da bu noktada muhalefetin sergilediği ikiyüzlü tutum arşivlerce tescillendi.
2019'da CHP'nin aday olarak gösterdiği eski meclis üyesi Hikmet Hatunoğlu, 'kentsel dönüşüm' hamlesinin durdurulacağını vaat olarak vermişti.
Hatunoğlu, Emek ve Aksaray mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesinin sonlandırılacağını söyleyip, bu hamlenin 'dayatma' niteliğinde olduğunu iddia etmişti.