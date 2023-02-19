CHP ve yandaşları karşı çıkmasaydı Hatay böyle olacaktı! Kentsel dönüşümü engellediler binlerce kişi enkaz altında kaldı
Kahramanmaraş merkez üslü 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası Türkiye yaraları sarmak için tek yürek olurken, enkaz üzerinden "siyasi rant" çıkarmak isteyen CHP ve medyası yine manipülasyona girişti. Depremden en çok zarar gören bölge olan Hatay için "Deprem bölgesi riskli değilmiş" başlığını atan CHP'nin fondaş medyası Sözcü, algı operasyonuna soyunmuştu. Takvim.com.tr ise belgeleriyle Sözcü'nün operasyonunu patlatmıştı. Peki CHP'nin başını çektiği muhalefet itiraz etmeseydi Hatay'daki kentsel dönüşüm nasıl olacaktı? Takvim.com.tr şimdi de o projeye ait görüntüleri yayınlıyor...
Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı adeta felakete uyandı. Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından henüz şok atlatılamamışken, öğle saatlerinde 7,6'lık bir deprem daha meydana geldi. 11 ili ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen deprem sonrası yaraların sarılması için hızla harekete geçildi.
Türkiye ve dünya adeta "Tek Yürek" olurken, enkaz üzerinde siyaset yapan ve "rant" peşinde koşan CHP ve yandaşı medya, asrın felaketi üzerinden de manipülasyona başladı.
Sözcü'nün giriştiği tetikçilik, Takvim.com.tr'nin ortaya koyduğu belgelerle patladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında bölgede "riskli mahalle" çalışması yapılmak istendiği, konunun sol gruplar tarafından yargıya taşındığı ve mahkemenin önce Bakanlığın kararını ardından da 2022 yılında Cumhurbaşkanlığının kararını iptal ettiği ortaya çıktı.