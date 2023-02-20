Muhalefetin kentsel dönüşüm ikiyüzlülüğü! CHP başı çekti dönüşümü engellediler! Ardından deprem bölgesinde siyaset yaptılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 15'inci güne girildi. Toplamda 11 ili etkileyen depremlerde 105 bin binanın yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Asrın felaketi olarak tanımlanan afet binlerce can aldı.