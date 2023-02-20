Muhalefetin kentsel dönüşüm ikiyüzlülüğü! CHP başı çekti dönüşümü engellediler! Ardından deprem bölgesinde siyaset yaptılar
Türkiye Kahramanmaraş merkez üslü depremin yaralarını sarmak için dört koldan çalışma yürütürken, CHP'nin başını çektiği muhalefet ise enkaz üzerinde rant peşinde koşarak siyaset yaptı. Hatay'da yapılmak istenen dönüşümü defalarca mahkemeye götürerek kararı iptal ettiren CHP'lilerin yaptığı paylaşımlar ve açıklamalardan sonra CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da kentsel dönüşüme karşı düzenlediği miting görüntüleri ortaya çıktı. CHP'nin başını çektiği birçok muhalif ismin İstanbul'da da yapılan kentsel dönüşüm projelerine karşı çıktığı paylaşımlar bulundu. İşte muhalefetin kentsel dönüşüm ikiyüzlülüğü...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 15'inci güne girildi. Toplamda 11 ili etkileyen depremlerde 105 bin binanın yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Asrın felaketi olarak tanımlanan afet binlerce can aldı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNG DÜZENLEMİŞTİ
Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yaşanan can kayıpları tüm ülkeyi yasa boğarken, depremden etkilenen Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin CHP tarafından nasıl engellendiği yeniden gündeme geldi.
DEVLET KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİNDE BULUNDU
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle kentsel dönüşüm hamlesinde bulunuldu.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG
Ancak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, siyasi emelleri uğruna proje karşıtı miting düzenledi. Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Savaş, kentsel dönüşüm projesini bir dayatma olarak mahalleliye aktarmıştı.