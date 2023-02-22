CHP'nin kastı canımıza! İstanbul'da da kentsel dönüşüme karşı çıktılar: Davacı Ekrem İmamoğlu destekçisi TMMOB!

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BİLİM MERKEZİ DE İNŞA EDİLİYOR

Projede ayrıca 128 bin 525 metrekare alana sahip Teknoloji Geliştirme Bölgesi de yer alıyor. Türkiye'nin en büyük bilim merkezi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Esenler Belediyesi işbirliğinde inşa edilmeye başlandı. Bu teknoloji merkezinde kurulacak olan Ar-Ge ve bilişim merkezleri, dene-yap ve yazılım atölyeleri sayesinde 35 bin 500 beyaz yakalı istihdamı oluşacak böylelikle hem Esenler hem de İstanbul'un gençlerine teknoloji dünyasında yepyeni iş alanları açılacak.

DEV MİLLET BAHÇESİ VE SPOR KOMPLEKSİ

İBB yönetimi tarafından iptal ettirilmek istenen kentsel dönüşümde ayrıca 2.5 milyon metrekare alana sahip dev bir millet bahçesi ve spor kompleksi de yer alıyor. Kentsel dönüşümle üretilen Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri de yine bu bölgede yer alıyor. Projenin ilk etabı tamamlandığında 1 milyon 800 bin metrekare, ikinci etabı da tamamlandığında toplam 2.5 milyon metrekare alana sahip Esenler Millet Bahçesi hizmete açılacak.

Millet bahçesinin içerisinde botanik bahçeleri, tema parkları, çocuk oyun alanları, macera parkurları, futbol, basketbol, atletizm, tenis gibi spor alanları, doğa ve tarım atölyeleri, açık hava kütüphaneleri, seyir terasları, mesire ve dinlenme yerleri yapılacak.

PROJ ETAPLAR HALİNDE DEVAM EDİYOR

Söz konusu 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük Kentsel Dönüşüm Projemizde çalışmaları etaplar halinde devam ediyor. Konutlar tamamlandıkça hak sahiplerine teslim ediliyor. Konutların yüzde 45'i Esenler'deki riskli yapıların dönüşümünde kullanılacak. Geri kalan yüzde 55'i ise İstanbul'daki çevre ilçelerin riskli yapılarının dönüşümünde kullanılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIMLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri aşağıda görüldüğü şekilde kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor;

GÜVEN İÇİNDE OTURUYORUZ

Öte yandan ilk etapta evlerini alan vatandaşlardan bazıları Sabah'a konuştu: