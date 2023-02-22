DEŞİFRE | CHP, HDP ve İYİ Parti'nin kentsel dönüşüme açtığı savaş Meclis tutanaklarında! 'Rant, yıkım' dediler hükümeti hedef gösterdiler
Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, muhalefet manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla devleti hedef gösterdi. Hükümetin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürdü. Tam da bu noktada sergilenen riyakar siyaset arşivlerle tescillendi. Takvim.com.tr, depremden önce kentsel dönüşümü karalayıp depremden sonra kentsel dönüşüm havarisi kesilen muhalefetin gerçek yüzünü sizler için deşifre etti. Araştırmalarımız sonucu HDP, İYİ Parti ve CHP'li isimlerin Meclis tutanaklarına yansıyan kentsel dönüşüm karşıtı söylemleri tek tek günyüzüne çıktı. Söz konusu açıklamalarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vb. illerde yürütülen çalışmalar 'rantsal dönüşüm' söylemiyle lekeleniyor, TOKİ hedef gösteriliyor.
Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet acılar üzerinden siyaset devşirdi, deyim yerindeyse enkaz üzerinde miting yaptı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi. Asrın felaketi sonrası devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürdü.
Tam da bu noktada muhalefet bileşenlerinin ikiyüzlü tutumu arşivlerle tescillendi.
CHP ANTAKYA'YA ÖLÜM VADETMİŞ: 'KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR' KAMPANYASI
2019'da CHP'nin aday olarak gösterdiği eski meclis üyesi Hikmet Hatunoğlu, 'kentsel dönüşüm' hamlesinin durdurulacağını vadetmiş, "Kentsel Dönüşüme Hayır" kampanyası düzenlemişti.
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da o dönemde kentsel dönüşüm noktası olarak belirlenen bölgelerden Emek Mahallesi'nde bir miting düzenlemiş ve kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı.
SOL ÖRGÜTLER HALKI KIŞKIRTTI: DÖNÜŞÜM ENGELLENDİ!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Numune Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Meydan Mahallesi, Modernevler Mahallesi, Meydan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi Bakanlık tarafından 2013 yılında 'Riskli Mahalle' statüsüne alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradaki riskli yapıları yıkarak kentsel dönüşüm yapmak ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek istiyordu. Bakanlığın çalışması TİP'li Barış Atay ve sol örgütlerin halkı kışkırtması ile yargıya taşındı.
Muhalefet sadece Hatay'da değil, yurt genelinde birçok lokasyonda yapılması planlanan/yapılan kentsel dönüşüm projelerine de karşı çıktı;
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "İstanbul'un göbeğinde Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağdurları ile birlikteyiz. AKP'nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı." ifadelerini kullanarak kentsel dönüşümü karşıtlığını dile getirdi.
CHP Adana Milletvekili Turgay Develi ise 2014'te "30 Mart'ta halkımız 'Kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır" açıklamasını yaptı.
CHP'nin 2014 tarihli, "CHP söz veriyor! Kimse kentsel dönüşümle yerinden sürülmeyecek" başlıklı paylaşımı