DEŞİFRE | CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kentsel dönüşüme açtığı savaş Meclis tutanaklarında! ’Rant, yıkım’ dediler hükümeti hedef gösterdiler

Tam da bu noktada muhalefet bileşenlerinin ikiyüzlü tutumu arşivlerle tescillendi.



CHP ANTAKYA'YA ÖLÜM VADETMİŞ: 'KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR' KAMPANYASI

2019'da CHP'nin aday olarak gösterdiği eski meclis üyesi Hikmet Hatunoğlu, 'kentsel dönüşüm' hamlesinin durdurulacağını vadetmiş, "Kentsel Dönüşüme Hayır" kampanyası düzenlemişti.



CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da o dönemde kentsel dönüşüm noktası olarak belirlenen bölgelerden Emek Mahallesi'nde bir miting düzenlemiş ve kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı.



