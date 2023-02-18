Necip Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı'dan skandal savunma: "FETÖ'nün iki numarası dostum ama Gülen'le görüşmedim"

Altaylı, "Çok sayıda görüşmem olan bir diğer kişi de Aydın Köstem. Köstem, 90'lı yıllardan bu yana arkadaşım. Sadece cinayetin olduğu tarihlerde değil, ondan önceki ve sonraki tarihlerde de çok sayıda görüşmem olmuştur. Şahsi hukukum olan Köstem ile 2002 yılında görüşmüş olmam ne gibi şüphe oluşturabilir?" ifadelerini kullandı.

Sanık Köstem ile arasındaki para transferinin cinayetle ilişkilendirilemeyeceğini savunan Altaylı, Köstem ile çeşitli yıllarda ticari işleri olduğunu ileri sürdü.

Davanın firari sanıklarından FETÖ yöneticisi Mustafa Özcan ile 2002-2003 yıllarında 43 kez telefon irtibatının, hayatın doğal akışına uygun olduğunu savunan Altaylı, "Mustafa Özcan dostumdur. Süleyman Demirel bir gün aradı, 'Orta Asya'dan bir grup öğrenci gelecek onlarla irtibatını Diyanet görevlisi Mustafa Özcan sağlayacak' dedi. O zamandan beri tanışırız. Hayatımın hiçbir döneminde Fetullah Gülen ile de görüşmedim." dedi.