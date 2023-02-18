Necip Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı'dan skandal savunma: "FETÖ'nün iki numarası dostum ama Gülen'le görüşmedim"

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır, eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.
Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, savunmasına devam eden Altaylı, iddianamedeki HTS kayıtlarının güvenilir olmadığını ileri sürerek 20 yıl önceki kayıtların nerede saklandığının ve kimlerin müdahale ettiğinin bilinemeyeceğini savundu.
Altaylı, hiçbir sanıkla Hablemitoğlu'nun adının geçtiği bir görüşme yapmadığını söyledi.
Davanın firari sanıklarından Ali Serhat Ilıcak'ın yakın dostu olduğunu ifade eden Altaylı, cinayetle Ilıcak arasındaki görüşmelerinin arasında bağ kurulmasının maddi delillere dayanmadığını iddia etti.
Altaylı, "Çok sayıda görüşmem olan bir diğer kişi de Aydın Köstem. Köstem, 90'lı yıllardan bu yana arkadaşım. Sadece cinayetin olduğu tarihlerde değil, ondan önceki ve sonraki tarihlerde de çok sayıda görüşmem olmuştur. Şahsi hukukum olan Köstem ile 2002 yılında görüşmüş olmam ne gibi şüphe oluşturabilir?" ifadelerini kullandı.
Sanık Köstem ile arasındaki para transferinin cinayetle ilişkilendirilemeyeceğini savunan Altaylı, Köstem ile çeşitli yıllarda ticari işleri olduğunu ileri sürdü.
Davanın firari sanıklarından FETÖ yöneticisi Mustafa Özcan ile 2002-2003 yıllarında 43 kez telefon irtibatının, hayatın doğal akışına uygun olduğunu savunan Altaylı, "Mustafa Özcan dostumdur. Süleyman Demirel bir gün aradı, 'Orta Asya'dan bir grup öğrenci gelecek onlarla irtibatını Diyanet görevlisi Mustafa Özcan sağlayacak' dedi. O zamandan beri tanışırız. Hayatımın hiçbir döneminde Fetullah Gülen ile de görüşmedim." dedi.