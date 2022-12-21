Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme! Yargılama ağır ceza mahkemesinde yapılacak



*FETÖ'nün en gizli ismi Enver Altaylı

AYDIN KÖSTEM'DEN ÇIKAN KOD NUMARALI BELGE VE İLGİNÇ İSTİHBARAT NOTLARI

İddianamede Aydın Köstem'den çıkan bir notta yer alan istihbarat fişlemesi de dikkat çekti. İşte o detaylar:

"Şüpheli Aydın KÖSTEM'in ikametinde 03/02/2022 tarihinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyalleri üzerinde tespit edilen bilgi ve belgelerde; "BLITZ" ibareli 16 GB kapasiteli USB kütük içerisindeki TÜM KANITLAR/MEDYA/RESİMLER klasörü içerisindeki 1171, 1174, 1176 ve 1178 sırasındaki pdf formundaki belge içerisinde elde edilen Sayın Enver Altaylı'nın dikkatine, Ankara, 06.12.2004 Enver EKE şeklinde başlayan belge içerisinde "...cemaatine yönelik bazı faaliyetlerin araştırılması yönündeki talebiniz doğrultusunda son bir aydır süregelen çalışmalarımız ve arz ettiğim bilgilerin yanı sıra..." şeklinde başlayan araştırma mahiyetinde belgenin ele geçirildiği, bu belge içerisinde "Sayın Fetullah Gülen Hocaefendi" olarak geçen ifadelerin olduğu, Süleyman Kamil YÜCEORAL'ın el yazısı ile yazdığı "Sayın Hocam" diye başlayan Fetullah GÜLEN'e ilişkin yazılan bir yazının olduğu, yine elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde (l'den 34'e) kadar numaralandırılmış maddeler halinde üç sayfadan oluşan (ABD stihbarat örgütü CIA) şeklinde başlayan rapor içerisinde (1), (2), (3), (4) ve (5) şeklinde şahısların isimlerinin yerine kodlama yapıldığı, şüpheli Aydın KÖSTEM'in ifadesinde, 1 numara olarak Enver ALTAYLI, 2 numara olarak Mustafa ÖZCAN, 3 numara olarak Levent GÖKTAŞ, 4 ve 5 numara olarak ise Levent GÖKTAŞ isimli şahsa yakın kişiler olduğu ifade edildiği belgenin ele geçirildiği, aynı rapor içeriğinde; "...birazdan bahsedeceğim isimlerden birisi (1), o tarihten birkaç gün önce birlikteyken RTE'nin çok kısa bir süre içinde tasfiye edileceği, kendisi ve ailesinin yakınları ile birlikte öldürüleceği veya hapse atılacağını kin kusarak bana söylemişti..." şeklinde ifade olduğu, şüpheli Aydın KÖSTEM'in alınan ifadesinde bu açıklama için; kendisine bu hususu 1 numara diye belirttiği Enver ALTAYLI'nın söylediğini, 17-25 Aralık olaylarından Önce bu bilgileri operasyonları yapan FETÖ'cülerden aldığını tahmin etiğini, bu konuşmadan birkaç gün sonra da 17-25 Aralık operasyonu olduğunu belirttiği, aynı raporun 16. ve 17.nci maddelerinde Fetullah GÜLEN'in türkiye'deki en gizli ve en güçlü isimlerinden birisi (1) olduğundan ve örgütün (2) numaralı veliahtına çok yakın olduğundan bahsedildiği, raporun 20.nci maddesinde (l)'in TSK mensubu (3) ile uzun süredir çok yakın olduklarından bahsedildiği, şüpheli Aydın KÖSTEM'in bu husustaki ifadesinde, Enver ALTAYLI ile Levent GÖKTAŞ'ı kendisinin tanıştırdığını, ilk tanışmanın birlikte olduğunu. daha sonra ki görüşmelerinde ise kendisinin olmadığını belirttiği, raporun 21.nci maddesinde (3)'ün RTE'den intikam almaya yemin ettiğinden bahsedildiği. Şüpheli Aydın KÖSTEM'in bu yazdığına ilişkin olarak alınan ifadesinde, 3 diye kast ettiği Levent GÖKTAŞ'ın MİT Müsteşarı olmaya çok hevesli olduğunu. MİT Müsteşarı olamayınca böyle bir kanıya vardığını ifade ettiği, yine elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde bir sayfadan oluşan (Ankara 29.12.15 FETÖ'cüler bir süredir..) şeklinde başlayan belgede kısaltma olarak geçen EA, LG, RTE, EG kelimeleri geçtiği, şüphelinin Aydın KÖSTEM'in alınan ifadesinde EA'nın Enver ALTAYLI, LG'nin Levent GÖKTAŞ, RTE'nin Recep Tayip ERDOĞAN olduğunu, EG'yi ise hatırlamadığını ifade ettiği, Aynı belgenin alt kısmında geçen Tuğtekin-Nizam-Kamil-G.Nuri BOZKIR (Karakteri zayıf ikili oynayabilir) şeklinde isimlerin geçtiği tespit edilmiştir.

Aydın KÖSTEM'de ele geçirilen bu belgelerden görüleceği üzere, Enver ALTAYLI'nın isteği ile olay tarihinden 2 yıl sonra 2004 yılında "Cemaat" ile ilgili çalışmalar yürüttüğü, Örgüt lideri için "Sayın, Hoca Efendi" ifadelerinin kullanıldığı, düzenlenme tarihi belirlenemeyen bir belgede Enver ALTAYLI-Mustafa ÖZCAN-Levent GÖKTAŞ ilişki ve irtibatının raporlandığı, bu kişilerin sıra numarası verilerek konumlandırıldığı, verilen bu sıra numarasına göre Enver ALTAYLI'nın FETÖ/PDY lideri Fetullah GÜLEN'e çok yakın bir isim olduğu, Enver ALTAYLI ve Levent GÖKTAŞ'ın uzun süredir çok yakın bir ilişkileri olduğu, kendisinin bu ikisini tanıştıran kişi olduğu, soruşturma dosyamız şüphelisi Nuri Gökhan BOZKIR'ın adının yazdığı bir belgede, karakter analizinin yapıldığı, 17-25 Aralık 2013 tarihli sürecin öncesinden Enver ALTAYLI tarafından bilindiği ve dönemin Başbakanı ve ailesinin FETÖ'cü yapılanma tarafından tasfiye edileceği ya da Başbakan ve ailesine zarar verileceğinin Enver ALTAYLI tarafından kendisine söylendiğinin ifade edildiği görülmüştür."

HABLEMİTOĞLU DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eyleminde Levent Göktaş'ı, Enver Altaylı ve Aydın Köstem üzerinden olaya azmettiren kişinin Mustafa Özcan olduğu, Fetullah Gülen'in ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu olarak Mustafa Özcan'ın tüm eylemlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Ukrayna'dan MİT operasyonuyla getirilen eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinde, ilgisi olmayan bazı kişileri suikaste karışmış gibi gösterdiği kurgusal anlatımlar ise iddianamede çürütülerek dikkate alınmadı.

Türkiye'yi karanlığı boğmak isteyenlerin kirli elleriyle gerçekleştirdiği sır suikastlardan birinin daha üzerindeki sır perdesi aralandı. 2002 yılında başkentte evinin önünde başına iki al ateş edilerek öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastı, MİT operasyonuyla eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'dan getirilmesiyle zaman aşımına uğramadan açığa çıktı.

ALTAYLI'YA ÖLÜM TALİMATI İLETİLDİ

Hablemitoğlu suikastıyla ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldı. FETÖ hakkında çalışma yapan Hablemitoğlu'nu durduramayan FETÖ, Türkiye imamı Mustafa Özcan üzerinden Enver Altaylı'ya Hablemitoğlu'nun ölüm talimatını iletti. O görüşmeyi, Altaylı'nın şoförü bütün detaylarıyla anlatırken, Altaylı da suikast talimatını o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde yuvalanan, iddianamede ise "Mustafa Levent Göktaş suç örgütü" olarak tanımlanan ekibe verdi.