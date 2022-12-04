Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 04.12.2022 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2022 07:00
    ABONE OL

    2 Aralık Star TV Yalı Çapkını son 11. bölüm kesintisiz, tek parça, FULL HD canlı yayın linki... Yalı Çapkını 11. SON BÖLÜM İZLE 📺

    Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyordu. İşte Yalı Çapkını 11. son bölüm izleme linki...

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 11. SON BÖLÜM İZLE 📺

    Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bugün 11. bölümü ile ekranlara geldi. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yalı Çapkını izle! Star TV Yalı Çapkını 11. bölüm izle! Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. İşte Yalı Çapkını son bölüm izleme linki...

    YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Suna Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder. Ferit'in Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler. Seyran'ın Yusufla olan geçmişi Ferit'i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf'u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

    YALI ÇAPKINI FRAGMANI İZLE 🎬 12. bölüm tanıtım videosu 📺

        YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Yalı Çapkını'nda peş peşe bomba gelişmeler yaşanıyor. Son bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci olan dizide bu hafta Ferit'in başı belaya girecek.

        "BU KEZ GERÇEKTEN BİTTİM"

        Yeni bölüm fragmanında Ferit'in Seyran'a "Bu kez gerçekten bittim ben Seyran" sözleri seyirciyi şaşırtan anlardan oldu..

        SEYRAN OLAYA EL KOYUYOR

        Bunun üzerine Seyran ise Ferit'i kendine getirecek hamleyi yaptı ve "Kalk hemen babanlara haber vermemiz gerek" diyerek olaya el koydu.
            Koza Altın
            Haberler Haberler 2 Aralık Star TV Yalı Çapkını son 11. bölüm kesintisiz, tek parça, FULL HD canlı yayın linki... Yalı Çapkını 11. SON BÖLÜM İZLE 📺
                SON DAKİKA