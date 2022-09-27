Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının kaçında doğdu? Rebiülevvel ayı kutlama mesajları - sözleri 2022! Rebiülevvel ayı ibadetleri ve hadisleri!

Hicri takvime göre, Safer ayından hemen sonra Rebiülevvel ayı idrak ediliyor. Bugün Safer ayından sonra gelen Rebiülevvel ayı hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca Müslüman vatandaş, Rebiülevvel ayı mesajları aramasını yaparak, beğendiği en güzel mesajı sevdiklerine iletmek istiyor. Peki, 2022 Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır? Rebiülevvel ayında okunması gereken dualar neler? 2022 Mevlid Kandili ne zaman? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
MEVLİD KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvime göre 2022 yılı Rebiülevvel ayı 27 Eylül Salı günü başlıyor. 26 Ekim Çarşamba günü ise sona eriyor.
REBİÜLEVVEL AYI KUTLAMA MESAJLARI - SÖZLERİ 2022!
Merhaba Nur ve Surur ayı güzel Rebiülevvel.
Bizi bir Rebiülevvel ayına daha ulaştıran Allah'a (c.c) hamd olsun.
Hoş geldin ey kutlu ve şerefli ay… Rebiülevvel ayımız mübarek ola…
Hicri ayların 3.sü olan bahar ayı olarak bilinen gül kokulu ay hoş geldin…
Rebiülevvel ayında yapılacak bütün dua ve ibadetlerin kabul olması dileğiyle.
Aşkın ile bülbül gibi artmakdadır âhım / Kayd et beni de "defter-i uşşâk"a a mâhım.
Ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber.
İslam alemi için en önemli aylardan birisi olan Rebiülevvel Ayı tüm kâinat için hayırlara vesile olsun.
Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) 'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel Ayı'mız mübarek olsun, gönül dünyamız inşirah bulsun…
Doğ kalbime bir lahzacık ey nur-i dilara, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.
Allah'ım bize peygamber efendimizin ahlakıyla yaşamak nasip et ki, peygamber efendimizin sevgisine layık olalım Amin…