Ramazan Bayramı yarın mı? 2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Fakat 9 gün tatil gelip gelmeyeceği ile alakalı şimdilik bir açıklama yapılmadı. Hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle eş güdümlü namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022
Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs tarihine denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 2 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 3 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 4 MAYIS ÇARŞAMBA
2-3-4 Mayıs tarihleri bayram tatil olacak.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Ancak 9 gün tatil gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.