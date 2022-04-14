Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu, battı mı? Kruvazör nedir, ne anlama gelir? Kruvazör gemi özellikleri nelerdir?

KRUVAZÖR NEDİR?

Kruvazör büyük savaş gemilerinin sınıfıdır. Muhrip sınıfı gibi dışarıda destek ihtiyacı olan bir sınıftı fakat modern zamanda bu fark ortadan kalkmıştır. Geçmişte bağımsız operasyonlar için en küçük gemi olarak düşünülürdü. Modern savaşta kruvazörün eski işlevi ortadan kalkmış, yerlerini muhriplere terk etmiştir. Askeri işlev nedeniyle kruvazör adı en büyük gemiler için kullanılmaktadır.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu.