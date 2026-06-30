Terörsüz Türkiye'de yasal süreç! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı: Af yok müstakil ve geçici yasa olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile Meclis Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

"ÇIKARILACAK OLAN YASA AF DEĞİL MÜSTAKİL VE GEÇİCİ BİR YASADIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş bir gazetecinin, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılması öngörülen yasal düzenlemelerin son durumuna ilişkin sorusu üzerine, Terörsüz Türkiye çalışmasıyla Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmek bakımından tarihi bir adım atıldığını ve çok başarılı bir şekilde bugüne kadar gelindiğini söyledi.

Türkiye'de bir seneye yakın bir süre içerisinde bu konunun başarılmış olmasının önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir raporla çalışmalarını sonlandırdığını ve bu raporun yol haritası olduğunu ifade etti.

Yol haritasında dile getirilen hususları alarak partilerin bu süreci sonlandırmak ve taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapılması mecburiyeti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu arada bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa, müstakil ve geçici bir yasadır. Yani münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz."

Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın asla bir af niteliğinde olmayacağının altını çizerek, "Aynı şekilde çıkarılacak olan yasa başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır. Bunun için bütün partiler bir araya gelerek, terör örgütünün silah bırakmasının tamamlanması süreci için gerekli olan bu yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.