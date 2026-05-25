İmralı'da 58 gün sonra yeni temas: DEM Parti heyeti görüşmenin detaylarını paylaştı | "Sürece hız gerek"

58 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN YENİ TEMAS

İmralı adasına yönelik son ziyaret 27 Mart tarihinde yapılmıştı.

58 günlük aranın ardından heyet yeniden adaya ayak bastı.

SÜRECE HIZ

Görüşmenin ardından kamuoyuyla paylaşılan metinde, Öcalan'ın bölgesel çatışma riskleri ve Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerine yer verildi.

Sürecin kalıcılaşması için kanuni temelin şart olduğunu söyleyen Öcalan, "beklenti içinde kalmanın sadece risk üreteceğini ve bütün aktörler ile TBMM'nin bu konuda tarihi bir sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini" söyledi.

Toplumun etik, siyasi, hukuki ve iktisadi açıdan sıkışma içinde olduğunu öne süren Öcalan, sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Öcalan, "Çerçeve bir yasa, demokratikleşme sürecinin kök hücresini oluşturabilir. Yasal düzenleme bizi gerçek bir pozitif inşaya, demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır. Demokratikleşme hayati bir ihtiyaçtır ve sürecin başarısı bizi bu hedefe yakınlaştırır" dedi.