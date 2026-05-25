İmralı'da 58 gün sonra yeni temas: DEM Parti heyeti görüşmenin detaylarını paylaştı | "Sürece hız gerek"
DEM Parti bünyesinde oluşturulan İmralı Heyeti, 58 günlük aranın ardından münfesih terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet son ziyaretini 27 Mart tarihinde gerçekleştirmişti. Görüşmede Öcalan, Orta Doğu’daki risklere dikkat çekerek Terörsüz Türkiye sürecinin kanuni bir zemine kavuşması gerektiğini söylediği aktarıldı.
Hızlı Özet Göster
- DEM Parti heyeti, 58 günlük aranın ardından Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı adasına gidiyor.
- Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol bulunuyor.
- Son İmralı ziyareti 27 Mart tarihinde gerçekleşmişti.
- Heyet, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik statü önerisi gündemini de görüşecek.
- Bahçeli, Öcalan'a 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' statüsü verilmesini önermişti.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti 58 günlük aranın ardından İmralı Cezaevi'nde münfesih terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'den oluşan heyet, görüşmenin ardından kamuoyuna bilgilendirme metni paylaştı.
Açıklamada, Öcalan'ın toplumsal sıkışma, bölgesel çatışma riskleri ve Türkiye'nin demokratikleşme ihtiyacına dair değerlendirmelerine yer verildi.
58 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN YENİ TEMAS
İmralı adasına yönelik son ziyaret 27 Mart tarihinde yapılmıştı.
58 günlük aranın ardından heyet yeniden adaya ayak bastı.
SÜRECE HIZ
Görüşmenin ardından kamuoyuyla paylaşılan metinde, Öcalan'ın bölgesel çatışma riskleri ve Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerine yer verildi.
Sürecin kalıcılaşması için kanuni temelin şart olduğunu söyleyen Öcalan, "beklenti içinde kalmanın sadece risk üreteceğini ve bütün aktörler ile TBMM'nin bu konuda tarihi bir sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini" söyledi.
Toplumun etik, siyasi, hukuki ve iktisadi açıdan sıkışma içinde olduğunu öne süren Öcalan, sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtti.
Öcalan, "Çerçeve bir yasa, demokratikleşme sürecinin kök hücresini oluşturabilir. Yasal düzenleme bizi gerçek bir pozitif inşaya, demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır. Demokratikleşme hayati bir ihtiyaçtır ve sürecin başarısı bizi bu hedefe yakınlaştırır" dedi.
KANLI HESAPLAŞMALARI AŞACAK SÜREÇ
Bölgedeki gelişmelere de değinen Öcalan, İran ve İsrail gibi devletlerin giderek katılaştığını, mikro-milliyetçiliklerin büyütülmesinin bölgeye zarar vereceğini ifade etti.
Yürütülen çalışmanın amacının "kanlı hesaplaşmaları aşacak süreç inşa etmek" olduğunu kaydeden Öcalan, "Orta Doğu konjonktürünün halen her şeye gebe olduğunu düşünüyorum. İran ve İsrail gibi devletler katılaşıyor ve daha da katılaşacak gibi görünüyor. Orta Doğu'da milliyetçilik ve ayrışmayı geliştirmek, mikro-milliyetçilikleri büyütmek zarar verir. Bölgedeki riskli gelişmeleri gözetecek ve önleyecek, kanlı hesaplaşmaları aşacak bir süreç çalışması yürütüyoruz." dedi.
ENTEGRASYONU KİLİTLEYEN MESELE
Kürt meselesinin çözüm sistematikliğiyle şiddet öğesinden arındırılmaya çalışıldığını kaydeden Öcalan, "Kürtlerin demokratik cumhuriyete entegrasyonunun anlamı budur. Kürt meselesinin yıllarca kilitlediği bir durumu aşmaya çalışıyoruz. Kürt meselesinden kaynaklı şiddet öğesi, çözüm sistematiğiyle aşılıyor. Bu sürece Türk-Kürt ilişkilerini yeniden düzenleme, çağdaşlaştırma, modernleştirme süreci de diyebiliriz." sözlerini sarf etti.
BAHÇELİ'NİN STATÜ TALEBİ ÇANTADA
DEM Parti İmralı heyetinin görüşme gündemleri arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "statü" önerisinin de yer aldığı kaydedildi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" statüsü verilmesi gerektiğini söylemişti. Bahçeli, İmralı'nın Kandil'le doğrudan temas kurup talimatlar vermesinin işlevsel olacağını belirtmişti.
Mezkur statünün örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacağını ifade eden Bahçeli, "Artık sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şart" ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, MİT ve Kabine'yi kapsayan "Tasfiye ve Düzenleme Sürecini Yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu" önerisinde bulunmuştu.
Bahçeli "Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi" tanımlaması yapmıştı.
ÖNCEKİ 13 GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI
DEM Parti'nin İmralı Heyeti daha önce İmralı'ya 13 defa gitti. Bugün gerçekeşen ziyaret ise 14'üncü temas oldu..
Daha önceki 13 turluk İmralı temaslarının kronolojisi şöyle...
28 ARALIK 2024... İLK GÖRÜŞME
İlk görüşme 28 Aralık 2024'te gerçekleşti. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Görüşme 3,5 saat sürdü.
İkinci görüşme 22 Ocak 2025'teydi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı. Ahmet Türk'ün, sağlık sorunlarından dolayı bu görüşmeye gitmediği açıklandı.
27 ŞUBAT 2025'TEKİ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMEDE ÇAĞRI GELDİ: "PKK KENDİNİ FESHETSİN"
27 Şubat 2025'teki üçüncü görüşme sonrası elebaşı Abdullah Öcalan örgütün kendini feshetmesi gerektiğini açıkladı.
Üçüncü görüşmede heyette yedi kişi yer aldı:
Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'SİZ DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME
Dördüncü görüşme ise 21 Nisan'daydı.
Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile görüşme üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder o sırada yoğun bakımda tedavi görüyordu.
PKK'NIN FESİH KONGRESİ SONRASI 5. GÖRÜŞME
5-7 Mayıs'ta sözde 12. Kongresini toplayan PKK, 9 Mayıs'ta kendini feshettiğini duyurdu. İmralı Heyeti'nin beşinci görüşmesi PKK'nın fesih kararı sonrası gerçekleşti. 18 Mayıs'ta Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajı yayımlandı.
ALTINCI VE YEDİNCİ ZİYARETTE ANA GÜNDEM: PKK SİLAH YAKMASI
6 Temmuz'daki 6. görüşme PKK'nın silah yakması öncesi gerçekleşti. 2.5 saat süren görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. 11 Temmuz'da PKK silah yaktı.
25 Temmuz'daki yedinci görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. Görüşmede ağırlıklı olarak PKK'nın silah yakması konuşuldu.
8. GÖRÜŞMEDE ÖCALAN'DAN "3 KİLİT KAVRAM" MESAJI
DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Ağustos'ta İmralı'da 8. kez Abdullah Öcalan'la görüştü.
Öcalan görüşmede heyete, "Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu" söyledi. "Adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşama gerek" dedi.
3 KASIM 9. GÖRÜŞME
DEM Parti İmralı Heyeti 3 Kasım'da 9. kez İmralı'nın yolunu tuttu. Görüşme üç saat sürdü.
Görüşmede Öcalan, "Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz." demişti.
2 ARALIK 2025 - 10. GÖRÜŞMEDE "SABOTAJ" UYARISI
2 Aralık 2025'te İmralı Adası'nda 10. görüşme yapıldı. Öcalan bu görüşmede "Bu süreç, Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle inşa sürecidir" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede Öcalan, sürece yönelik sabotaj girişimlerine de dikkat çekti.
11. GÖRÜŞMEDE ANA GÜNDEM SURİYE OLDU
16 Ocak 2026'daki 11. görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.
PKK/KCK ve DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecini Suriye üzerinden sabote etmeye kalkarken İmralı Heyeti Öcalan'la görüştü.
Ada'da ana gündem Suriye oldu. Heyetin açıklamasına göre; Öcalan, 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. PKK'nın kurucu elebaşı Suriye'deki sorunun çatışma zemininden çıkarılması için üzerime düşeni yapmaya hazır olduğunu beyan etti.
ÖCALAN'DAN 12. GÖRÜŞMEDE "İKİNCİ AŞAMA" MESAJI
Şubat 2026'da DEM Parti İmralı Heyeti, örgütün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 12. kez İmralı Adası'na gitti. Görüşmede İmralı Heyeti'nin Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşme, Suriye'de merkezi hükümetle SDG arasındaki entegrasyon süreci ve TBMM'deki ortak rapor çalışmalarının ele alındı.
Öcalan'ın "Birinci aşama bitmiştir. İkinci aşamada demokratik entegrasyonu konuşacağız" dediği öğrenildi.
İMRALI'DA 13. GÖRÜŞME: SİLAHLI DÖNEM SONA ERDİ, GERİ DÖNÜŞ YOK
DEM Parti İmralı Heyeti 27 Mart 2026'da PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la 13. kez görüştü. Görüşme sonrası Öcalan'ın "Silahlı mücadele dönemi sona erdi, geri dönüş yok" mesajı kamuoyu ile paylaşıldı.
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
81 il Kurban Bayramı namaz vakitleri