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Siber suçlarla mücadeleye ilişkin düzenlenen operasyonlar kapsamında 361 kişi tutuklandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 39 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı suçlarına yönelik son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucu adliyeye sevk edilen zanlılardan 361’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Siber suçlarla mücadeleye ilişkin düzenlenen operasyonlar kapsamında 361 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 2 haftada 39 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda toplam 669 şüpheli gözaltına alındı.

Son 2 haftada 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 669 şüpheli gözaltına alındı. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.) Son 2 haftada 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 669 şüpheli gözaltına alındı. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

Video Oynatma İkonu 39 ilde siber suç operasyonu: 669 gözaltı

361 KİŞİ TUTUKLANDI

39 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 361'i tutuklandı 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

361 kişi tutuklandı 191 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.361 kişi tutuklandı 191 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 39 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • "TOKİ Sosyal Konut Projesi" temalı oltalama (phishing) siteler oluşturarak iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan "başvuru ücreti, dosya masrafı, vergi ücreti" gerekçeleriyle para talep ettikleri,
  • Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
  • Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
  • Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,
  • Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
  • Sosyal medya platformları üzerinden "beyaz eşya satışı, hisse ortaklığı, ürün bedeli, yatırım ortaklığı" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve
  • Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama.

TÜM BİRİMLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ

"Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Siber suçlarla mücadeleye ilişkin düzenlenen operasyonlar kapsamında 361 kişi tutuklandı-5 Siber suçlarla mücadeleye ilişkin düzenlenen operasyonlar kapsamında 361 kişi tutuklandı-6 Siber suçlarla mücadeleye ilişkin düzenlenen operasyonlar kapsamında 361 kişi tutuklandı-7
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