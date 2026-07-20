İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama.

TÜM BİRİMLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ

"Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel