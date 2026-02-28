Heyetin açıklamasında komisyon raporu sonrasında yürütülecek çalışmaların zamana yayılmaksızın kapsayıcı ve bütünlüklü bir yasal çerçeveye kavuşturulmasının hayati önemde olduğu belirtildi.

Öcalan mesajında Anadolu-Mezopotamya eksenli bir çözümü esas aldıklarını belirterek Cumhuriyete katılımın kimlik, ifade ve örgütlenme özgürlüğüyle olması gerektiğini ifade etti.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun kabul edilmesiyle süreç yasal zemine taşınıyor ve terör örgütünün feshi, silah bırakma ve toplumsal bütünleşmeye yönelik başlıklar netleşti.

İmralı'da 27 Mart'ta gerçekleştirilen görüşmeye DEM Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol katıldı. Heyetin yaptığı yazılı açıklamada, sürecin önemli bir eşiğe geldiği ve çözümün müzakere, demokratik irade ve toplumsal uzlaşıyla şekilleneceği vurgulandı.

"SİLAHLI MÜCADELE DÖNEMİ SONA ERDİ"

Paylaşılan mesajda PKK elebaşı Öcalan, 27 Şubat 2025'te yaptığı çağrıyı hatırlatarak silahlı mücadelenin sona erdiğini belirtti.

DEM Parti İmralı Heyeti'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"27 Mart 2026 tarihinde Sayın Abdullah Öcalan ile yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında İmralı Adası'nda bir toplantı gerçekleştirdik.

Yapılan görüşmelerde sürecin önemli bir eşiğe geldiği açık biçimde görülmüştür. Bu noktada, çözüm yolunun müzakere, demokratik irade ve tarihsel sorumluluk boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi gereken çok katmanlı bir konu olduğu ortaya konulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu süreçte üstlendiği tarihi görev ve sorumluluğa işaret edilmiş; Komisyon raporu sonrasında yürütülecek çalışmaların zamana yayılmaksızın kapsayıcı ve bütünlüklü bir yasal çerçeveye kavuşturulmasının hayati önemde olduğu belirtilmiştir.

Heyet olarak yaptığımız değerlendirmelerde, tarihsel fırsatların kaçırılmaması ve gerçek çözüm iradesinin hayat bulması için diyalog kanallarının açık tutulmasının ve demokratik siyasetin güçlendirilmesinin gerekli olduğu ortak bir görüş olarak öne çıkmıştır.

Demokratik toplumun Türkiye'de yaşayan tüm halklar ve inançlar için geleceğin güvencesi olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu süreci doğru anlayan ve sorumlulukla yaklaşan herkesin yalnızca bugünü değil ortak geleceği de kazanacağına inanıyoruz."