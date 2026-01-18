İmralı Heyeti'nde yazılı açıklama! Elebaşı Öcalan'dan "27 Şubat " vurgusu: Suriye ordusu SDG'yi süpürünce "diyalog" aklına geldi
PKK/KCK ve DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecini Suriye üzerinden sabote etmeye kalkarken İmralı Heyeti Öcalan'la görüştü. Ada'da ana gündem Suriye oldu. Heyetin açıklamasına göre; Öcalan, 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. PKK'nın kurucu elebaşı Suriye'deki sorunun çatışma zemininden çıkarılması için üzerime düşeni yapmaya hazır olduğunu beyan etti. Bu zamana kadar İmralı'dan SDG'ye dönük herhangi bir somut çağrı gelmezken; Suriye ordusunun Fırat'ı temizlemeye başlaması sonrası Öcalan'ın aklına diyalogun gelmesi dikkat çekti.
"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" süreci derin ve çetin bir sınamadan geçiyor.
Suriye'de SDG'nin müzakere masasını devirmesiyle çatışmalar baş gösterdi. Suriye ordusu Fırat'ın batısını terörden temizledi, Fırat'ın doğusuna hareket etti.
Çatışmalar sürerken PKK, KCK ve iltisaklı terör yapıları, Suriye'yi bahane edip Türkiye'deki süreci bozma tehditleri savurdu. PKK'nın çatı yapılanması KCK'dan peşi sıra küstah tehditler geldi.
Elebaşları ateşkesi bozup silaha sarılma tehditleri savurdu. DEM Parti'den de süreci zehirleyecek skandal açıklamalar geldi.
İMRALI'DA GÜNDEM SURİYE
Tüm bu yaşananların gölgesinde gözler İmralı'ya çevrildi. DEM Parti İmralı Heyeti, 11. kez Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin ana gündemi Suriye'de yaşananlar oldu.
PKK'nın kurucu elebaşı Öcalan, "27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruyor"dedi.
Öcalan'ın Suriye'deki sorunu çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.
ÖCALAN: SÜRECİ BALTALAMA GİRİŞİMİ
İmralı Heyeti, "Öcalan Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı" açıklamasını yaptı.
Heyetin aktardığına göre; Öcalan Suriye'deki durumu "Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi" olarak değerlendirdi.
SURİYE ORDUSU SDG'Yİ SÜPÜRÜNCE DİYALOĞU HATIRLADI
Bu zamana kadar SDG'ye dönük herhangi bir çağrı yapmayan Öcalan'ın Suriye ordusunun SDG'yi süpürmeye başlaması sonrası "diyaloğu" hatırlaması rasyonel bulunmadı.
Dahası süreci baltayan 10 Mart Mutabakatı'na uymayan SDG ve Suriye üzerinden Terörsüz Türkiye girişimini bozmaya kalkan KCK ve DEM Parti oldu.
İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
