PKK'nın çatısı sabotaja kalktı! Bu kez hedeflerinde süreç yasası | MİT'in Irak çıkarması Kandil'i titretti
Terörsüz Türkiye sürecinde "cezasızlık" algısına mahal vermeyecek "çerçeve yasa" hazırlıkları sürerken, Kandil mahreçli yeni bir sabotaj kayıtlara geçti. Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi elebaşlarının başını çektiği KCK'nın sözde eş başkanlığı, süreç yasasını "komplo" deyip karalamaya kalktı. İmralı'yı çiğneyip İmralı adına konuşan terör baronları "Bizim görüşümüz alınmadı, emrivakiyi kabul etmeyiz" sözleriyle provokasyona kalkıştı. Öte yandan MİT'in Irak'ta Bağdat yönetimi, Barzaniler ve Talabaniler ile kurduğu üst düzey temas Kandil'i panikletti.
Terörsüz Türkiye sürecinde "somut adımların atılacağı" en kritik viraja girildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasal çerçeveyi yakın zamanda Meclis'e sunacaklarını söyledi. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi beklenirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Kurtulmuş, müstakil yasanın çerçevesini "Bir süre verilir, bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Geçici dememizin sebebi bu" sözleriyle çizdi.
KANDİL MAHREÇLİ YENİ SABOTAJ
Ankara'da çerçeve yasanın sunulması için hazırlıklar sürerken, Kandil mahreçli sabotajlar hız kazandı.
Daha önce Suriye ve İran'daki gelişmeleri bahane ederek silah bırakma sürecini yavaşlatan PKK'nın çatı yapılanması KCK, şimdi de hazırlığı süren çerçeve yasayı hedef aldı.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI'NA "KOMPLO" DEDİLER
Sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı adına yapılan açıklamada süreç yasası için "komplo" değerlendirmesi yapıldı.
Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi elebaşlarından oluşan grup "Apo ile görüşüp tartışmadan, hareketimizin görüşü alınmadan şöyle bir yasa çıkacak, içeriğinde şu şu olacak demek bir oyun, dayatma, hatta bir komplo olarak değerlendirilir. Ne Apo ne de biz emrivakiyi kabul etmeyiz" açıklamasını yaptı.
MİT'İN IRAK ÇIKARMASI KANDİL'İ PANİKLETTİ
Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ve IKBY temasları Kandil'i bir hayli panikletti. Kalın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve kabine üyeleriyle, Erbil'de KDP lideri Mesud Barzani ile, Süleymaniye'de ise KYB Başkanı Bafel Talabani ile bir araya geldi.
Terör baronları bu görüşmeler sonrası "MİT müsteşarı Bağdat, Süleymaniye ve Erbil'de ne yapmaktadır?" diyerek endişesini dile getirdi.
Bağdat yönetimi, Talabaniler ve Barzanilerin Ankara'ya destek vermesinden duyduğu endişeyi şu sözlerle dile getirdi:
Şimdi neredeyse yeniden bir savaşa hazırlık politikaları yürütülüyor. MİT Müsteşarı İbrahim Kalın sadece istihbarat örgütü başkanı değil, adeta hükümetin başbakanı gibi Irak'ı dolaşıyor. Daha önce Rojava'ya saldırı sırasında da bu tür görüşmeler yapılmıştı. MİT Müsteşarı Bağdat, Süleymaniye ve Hewlêr'de (Erbil) ne yapmaktadır? Özgürlük Hareketimize yönelik saldırı ve tasfiye planında bu güçlere bazı roller mi verilmek istenmektedir?
MİT TEYİT VE TESPİT İÇİN SAHADA!
Oysa MİT, PKK'nın silah bırakmasının tespiti ve teyidi için sahada.
Silahsızlanmanın mutlak zarureti gereği MİT'in sahadan bildirimi ve bu durumun MGK tarafından tespit ve teyit koşulları kod yasaya yazılacak.