PKK'nın çatısı sabotaja kalktı! Bu kez hedeflerinde süreç yasası | MİT'in Irak çıkarması Kandil'i titretti

Terörsüz Türkiye sürecinde "somut adımların atılacağı" en kritik viraja girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasal çerçeveyi yakın zamanda Meclis'e sunacaklarını söyledi. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi beklenirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş, müstakil yasanın çerçevesini "Bir süre verilir, bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Geçici dememizin sebebi bu" sözleriyle çizdi.

KCK'nın sözde eş başkanlığı, süreç yasasını ʺkomploʺ deyip karalamaya kalktı



'TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI'NA "KOMPLO" DEDİLER



Sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı adına yapılan açıklamada süreç yasası için "komplo" değerlendirmesi yapıldı.



Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi elebaşlarından oluşan grup "Apo ile görüşüp tartışmadan, hareketimizin görüşü alınmadan şöyle bir yasa çıkacak, içeriğinde şu şu olacak demek bir oyun, dayatma, hatta bir komplo olarak değerlendirilir. Ne Apo ne de biz emrivakiyi kabul etmeyiz" açıklamasını yaptı.