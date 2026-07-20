DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Çerçeve yasa çantada! İmralı'dan yine taş
Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı sürerken, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın aralarında bulunduğu heyet İmralı Adasına gitti. Burada görüşme tam saat sürdü. İmralı heyetinin daha sonra açıklama yapacağı öğrenilirken görüşmede Terörsüz Türkiye vizyonunun hukuki altyapısını oluşturacak 10 ila 12 maddelik çerçeve yasanın ele alınmış olması bekleniyor. Ayrıca hazırlanan kanuni düzenleme, terör örgütü PKK tamamen silah bırakmadan kesinlikle uygulanmayacak ve süreç yaz ayları bitmeden neticelendirilecek. Kandil baronları ise süreci sabote etme girişimlerini sürdürerek, Öcalan’ın serbest bırakılmasını ve örgüt yöneticilerine siyaset hakkı tanınmasını istedi.
Terörsüz Türkiye süreci rayında ilerliyor.
DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelmek için İmralı Adasına hareket etti.
Heyette Dem Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı.
DEM PARTİ HEYETİ İMRALI ADASI'NDAN DÖNDÜ
DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. İmralı heyetinin görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacağı öğrenildi.
NELER GÖRÜŞÜLECEK?
Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine hukuki dayanak sağlayacak çerçeve yasanın görüşüldüğü öngörülüyor.
Münfesih terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakma konusunun görüşmenin önemli detayı olacağı değerlendiriliyor.
PKK'nın hangi noktada silah bıraktığı, hangi bölgeleri boşalttığı, Öcalan'ın mesajına örgütün hangi unsurlarında tam riayet edildiğine değinilmesi bekleniyor.
Kritik ziyaret, heyetin AK Parti temsilcileri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği temasların hemen sonrasına denk geldi.
KANDİL ÖCALAN'IN BİLE İSTEMEDİĞİ "ÖZGÜRLÜK" ŞARTINI DAYATMAYA KALKTI
Kandil baronlarının Terörsüz Türkiye'ye yönelik ayak diretme açıklamalarına ise bir yenisi daha eklendi.
Münfesih terör örgütü PKK, "Hareket Yönetimi" adı altında örgüte müzahir yayın organlarına servis ettiği açıklamada çerçeve yasaya ilişkin itiraz sesi yükseltti.
Kandil açıklamasında Öcalan'a özgürlük dayatması yer alarak, "DEM Parti ile AKP görüşmesinden sonra yine çerçeve yasa konusunda kabul edilmeyecek bazı değerlendirmeler yapıldı. AKP'ye yakın olan bazıları bu çerçeve yasada Apo ile ilgili bir maddenin olmayacağı, yönetici kadroların da bu yasa dışında tutulacağı yönlü ifadelerde bulundular. Apo'nun fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur" denildi.
Öcalan'ın serbest bırakılmamasının "sürecin sabotesi anlamına geleceği" iddiasının öne sürüldüğü açıklamada, "Bu açıdan Apo'nun özgür koşullara kavuşmasının bir yasayla sağlanması gerekir. Ancak bir çerçeve yasa bunu sağlatırsa tartışılan konularda gelişme yaratabilir." sözleri sarf edildi.
ÖCALAN'LA GÖRÜŞME İDDİASINDA BOŞA DÜŞTÜLER
DEM heyetinin İmralı ziyaretinin gerçekleştiği gün yapılan manidar açıklamada "Öcalan ile 2 aydır görüşme yaptırılmıyor" şeklinde kasıtlı ifadeye yer verildi.
Açıklamada, "Böyle bir konuda birinci dereceden muhatapla 2 ay görüşme yaptırılmaması söylemle pratiğin uygun olmadığının ifadesidir. Çözüm için gerekli bir çerçeve yasa çıkarılacaksa bu tek taraflı irade ve dayatmayla olmaz. Mutabakat karşılıklı görüşlerin uzlaşmasıyla sağlanır. Dolayısıyla Apo'nun önerdiği taslak ve düşüncelerinin dikkate alınması gerekir" ifadeleri kullanıldı.
'BİZ DE SİYASET YAPALIM'
Örgüt elebaşılarına siyaset yolunun açılmasını isteyen Kandil elebaşıları, "Eğer 50 yıldır süren çatışmalı durum hukuki ve siyasi zemine çekilerek çözülecekse 'Özgürlük Hareketinin' yönetim kadrosunu özgürce demokratik siyasetin yapılacağı siyasi ortamdan uzak tutmak bir çözüm ortaya çıkarmaz." dedi.
'SİLAH BIRAKMADAN YASA YOK' ŞARTI DOKUNDU
Çerçeve yasaya değinilen açıklamada, silahların bırakılmasının şart koşulmasına değnilerek, "Türkiye'nin iç ve dış sorunlarını çözmesi açısından Kürt sorununun çözümünün kök yasası olacak bu yasanın olgun çıkması önemli olmaktadır. Sorunu sadece silahların bırakılmasına indirgeyen bir anlayışın bu süreci başarıya götürmesi beklenemez." denildi.
ÇERÇEVE YASANIN DETAYLARI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı detaylara göre 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasa geçici mahiyette olacak. Süreç yasası, örgüt üyelerini işledikleri suç gruplarına göre tasnif edecek.
SİLAH BIRAKMA ŞARTI
Hazırlanan kanuni düzenlemenin uygulanması kesin kurallara bağlandı.
Meclisten geçse dahi, silah bırakma süreci tamamen sonuçlanmadan yasa yürürlüğe girmeyecek.
'YAZ BİTMEDEN'
Sürece ilişkin hukuki altyapı çalışmalarını değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın müstakil yapıya sahip olacağını söylemişti.
Yaz ayları bitmeden raporun gereği olan işlerin yapılacağını aktaran Kurtulmuş, "Çıkarılacak yasa müstakil olup asla af niteliğinde olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.
15 ZİYARETLİK İMRALI TRAFİĞİ
DEM Parti'nin İmralı Heyeti daha önce İmralı'ya 13 defa gitti. Bugün gerçekeşen ziyaret ise 14'üncü temas oldu..
Daha önceki 13 turluk İmralı temaslarının kronolojisi şöyle...
28 ARALIK 2024... İLK GÖRÜŞME
İlk görüşme 28 Aralık 2024'te gerçekleşti. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Görüşme 3,5 saat sürdü.
İkinci görüşme 22 Ocak 2025'teydi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı. Ahmet Türk'ün, sağlık sorunlarından dolayı bu görüşmeye gitmediği açıklandı.
27 ŞUBAT 2025'TEKİ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMEDE ÇAĞRI GELDİ: "PKK KENDİNİ FESHETSİN"
27 Şubat 2025'teki üçüncü görüşme sonrası elebaşı Abdullah Öcalan örgütün kendini feshetmesi gerektiğini açıkladı.
Üçüncü görüşmede heyette yedi kişi yer aldı:
Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'SİZ DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME
Dördüncü görüşme ise 21 Nisan'daydı.
Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile görüşme üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder o sırada yoğun bakımda tedavi görüyordu.
PKK'NIN FESİH KONGRESİ SONRASI 5. GÖRÜŞME
5-7 Mayıs'ta sözde 12. Kongresini toplayan PKK, 9 Mayıs'ta kendini feshettiğini duyurdu. İmralı Heyeti'nin beşinci görüşmesi PKK'nın fesih kararı sonrası gerçekleşti. 18 Mayıs'ta Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajı yayımlandı.
ALTINCI VE YEDİNCİ ZİYARETTE ANA GÜNDEM: PKK SİLAH YAKMASI
6 Temmuz'daki 6. görüşme PKK'nın silah yakması öncesi gerçekleşti. 2.5 saat süren görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. 11 Temmuz'da PKK silah yaktı.
25 Temmuz'daki yedinci görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. Görüşmede ağırlıklı olarak PKK'nın silah yakması konuşuldu.
8. GÖRÜŞMEDE ÖCALAN'DAN "3 KİLİT KAVRAM" MESAJI
DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Ağustos'ta İmralı'da 8. kez Abdullah Öcalan'la görüştü.
Öcalan görüşmede heyete, "Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu" söyledi. "Adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşama gerek" dedi.
3 KASIM 9. GÖRÜŞME
DEM Parti İmralı Heyeti 3 Kasım'da 9. kez İmralı'nın yolunu tuttu. Görüşme üç saat sürdü.
Görüşmede Öcalan, "Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz." demişti.
2 ARALIK 2025 - 10. GÖRÜŞMEDE "SABOTAJ" UYARISI
2 Aralık 2025'te İmralı Adası'nda 10. görüşme yapıldı. Öcalan bu görüşmede "Bu süreç, Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle inşa sürecidir" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede Öcalan, sürece yönelik sabotaj girişimlerine de dikkat çekti.
11. GÖRÜŞMEDE ANA GÜNDEM SURİYE OLDU
16 Ocak 2026'daki 11. görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.
PKK/KCK ve DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecini Suriye üzerinden sabote etmeye kalkarken İmralı Heyeti Öcalan'la görüştü.
Ada'da ana gündem Suriye oldu. Heyetin açıklamasına göre; Öcalan, 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. PKK'nın kurucu elebaşı Suriye'deki sorunun çatışma zemininden çıkarılması için üzerime düşeni yapmaya hazır olduğunu beyan etti.
ÖCALAN'DAN 12. GÖRÜŞMEDE "İKİNCİ AŞAMA" MESAJI
Şubat 2026'da DEM Parti İmralı Heyeti, örgütün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 12. kez İmralı Adası'na gitti. Görüşmede İmralı Heyeti'nin Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşme, Suriye'de merkezi hükümetle SDG arasındaki entegrasyon süreci ve TBMM'deki ortak rapor çalışmalarının ele alındı.
Öcalan'ın "Birinci aşama bitmiştir. İkinci aşamada demokratik entegrasyonu konuşacağız" dediği öğrenildi.
İMRALI'DA 13. GÖRÜŞME: SİLAHLI DÖNEM SONA ERDİ, GERİ DÖNÜŞ YOK
DEM Parti İmralı Heyeti 27 Mart 2026'da PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la 13. kez görüştü. Görüşme sonrası Öcalan'ın "Silahlı mücadele dönemi sona erdi, geri dönüş yok" mesajı kamuoyu ile paylaşıldı.
14. TEMAS
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'den oluşan heyet, 25 Mayıs 2026'da İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmenin ardından kamuoyuna bilgilendirme metni paylaşan heyet, Öcalan'ın toplumsal sıkışma, bölgesel çatışma riskleri ve Türkiye'nin demokratikleşme ihtiyacına dair değerlendirmelerine yer verdi.
Sürecin kalıcılaşması için kanuni temelin şart olduğunu söyleyen Öcalan, "beklenti içinde kalmanın sadece risk üreteceğini ve bütün aktörler ile TBMM'nin bu konuda tarihi bir sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini" söyledi.
Toplumun etik, siyasi, hukuki ve iktisadi açıdan sıkışma içinde olduğunu öne süren Öcalan, sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Öcalan, "Çerçeve bir yasa, demokratikleşme sürecinin kök hücresini oluşturabilir. Yasal düzenleme bizi gerçek bir pozitif inşaya, demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır. Demokratikleşme hayati bir ihtiyaçtır ve sürecin başarısı bizi bu hedefe yakınlaştırır" dedi.