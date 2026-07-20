DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Çerçeve yasa çantada! İmralı'dan yine taş

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. İmralı heyetinin görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacağı öğrenildi.

Heyette Dem Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan , DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı.

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelmek için İmralı Adasına hareket etti.

PKK'nın hangi noktada silah bıraktığı, hangi bölgeleri boşalttığı , Öcalan'ın mesajına örgütün hangi unsurlarında tam riayet edildiğine değinilmesi bekleniyor.

Kritik ziyaret, heyetin AK Parti temsilcileri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği temasların hemen sonrasına denk geldi.

KANDİL ÖCALAN'IN BİLE İSTEMEDİĞİ "ÖZGÜRLÜK" ŞARTINI DAYATMAYA KALKTI

Kandil baronlarının Terörsüz Türkiye'ye yönelik ayak diretme açıklamalarına ise bir yenisi daha eklendi.

Münfesih terör örgütü PKK, "Hareket Yönetimi" adı altında örgüte müzahir yayın organlarına servis ettiği açıklamada çerçeve yasaya ilişkin itiraz sesi yükseltti.

Kandil açıklamasında Öcalan'a özgürlük dayatması yer alarak, "DEM Parti ile AKP görüşmesinden sonra yine çerçeve yasa konusunda kabul edilmeyecek bazı değerlendirmeler yapıldı. AKP'ye yakın olan bazıları bu çerçeve yasada Apo ile ilgili bir maddenin olmayacağı, yönetici kadroların da bu yasa dışında tutulacağı yönlü ifadelerde bulundular. Apo'nun fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur" denildi.

Öcalan'ın serbest bırakılmamasının "sürecin sabotesi anlamına geleceği" iddiasının öne sürüldüğü açıklamada, "Bu açıdan Apo'nun özgür koşullara kavuşmasının bir yasayla sağlanması gerekir. Ancak bir çerçeve yasa bunu sağlatırsa tartışılan konularda gelişme yaratabilir." sözleri sarf edildi.

ÖCALAN'LA GÖRÜŞME İDDİASINDA BOŞA DÜŞTÜLER

DEM heyetinin İmralı ziyaretinin gerçekleştiği gün yapılan manidar açıklamada "Öcalan ile 2 aydır görüşme yaptırılmıyor" şeklinde kasıtlı ifadeye yer verildi.

Açıklamada, "Böyle bir konuda birinci dereceden muhatapla 2 ay görüşme yaptırılmaması söylemle pratiğin uygun olmadığının ifadesidir. Çözüm için gerekli bir çerçeve yasa çıkarılacaksa bu tek taraflı irade ve dayatmayla olmaz. Mutabakat karşılıklı görüşlerin uzlaşmasıyla sağlanır. Dolayısıyla Apo'nun önerdiği taslak ve düşüncelerinin dikkate alınması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

'BİZ DE SİYASET YAPALIM'

Örgüt elebaşılarına siyaset yolunun açılmasını isteyen Kandil elebaşıları, "Eğer 50 yıldır süren çatışmalı durum hukuki ve siyasi zemine çekilerek çözülecekse 'Özgürlük Hareketinin' yönetim kadrosunu özgürce demokratik siyasetin yapılacağı siyasi ortamdan uzak tutmak bir çözüm ortaya çıkarmaz." dedi.

'SİLAH BIRAKMADAN YASA YOK' ŞARTI DOKUNDU

Çerçeve yasaya değinilen açıklamada, silahların bırakılmasının şart koşulmasına değnilerek, "Türkiye'nin iç ve dış sorunlarını çözmesi açısından Kürt sorununun çözümünün kök yasası olacak bu yasanın olgun çıkması önemli olmaktadır. Sorunu sadece silahların bırakılmasına indirgeyen bir anlayışın bu süreci başarıya götürmesi beklenemez." denildi.

ÇERÇEVE YASANIN DETAYLARI

Takvim.com.tr'nin ulaştığı detaylara göre 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasa geçici mahiyette olacak. Süreç yasası, örgüt üyelerini işledikleri suç gruplarına göre tasnif edecek.