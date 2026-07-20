DEM Parti heyeti İmralı yolunda... Çerçeve yasa çantada

Terörsüz Türkiye süreci rayında ilerliyor.

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelmek için İmralı Adasına hareket etti.

Heyette Dem Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı.

Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine hukuki dayanak sağlayacak çerçeve yasanın görüşüleceği öğrenildi.

Münfesih terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakma konusunun görüşmenin önemli detayı olacağı değerlendiriliyor.

PKK'nın hangi noktada silah bıraktığı, hangi bölgeleri boşalttığı, Öcalan'ın mesajına örgütün hangi unsurlarında tam riayet edildiğine değinilmesi bekleniyor.