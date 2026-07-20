DEM Parti heyeti İmralı yolunda... Çerçeve yasa çantada
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, münfesih terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıktı. AK Parti ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmelerin ardından gerçekleşen ziyarette, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasanın gündeme gelmesi bekleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci rayında ilerliyor.
DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelmek için İmralı Adasına hareket etti.
Heyette Dem Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı.
Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine hukuki dayanak sağlayacak çerçeve yasanın görüşüleceği öğrenildi.
Münfesih terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakma konusunun görüşmenin önemli detayı olacağı değerlendiriliyor.
PKK'nın hangi noktada silah bıraktığı, hangi bölgeleri boşalttığı, Öcalan'ın mesajına örgütün hangi unsurlarında tam riayet edildiğine değinilmesi bekleniyor.
Kritik ziyaret, heyetin AK Parti temsilcileri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği temasların hemen sonrasına denk geldi.
YASA ÇANTADA
Takvim.com.tr'nin ulaştığı detaylara göre 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasa geçici mahiyette olacak. Süreç yasası, örgüt üyelerini işledikleri suç gruplarına göre tasnif edecek.
'YAZ BİTMEDEN'
Sürece ilişkin hukuki altyapı çalışmalarını değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın müstakil yapıya sahip olacağını söylemişti.
Yaz ayları bitmeden raporun gereği olan işlerin yapılacağını aktaran Kurtulmuş, "Çıkarılacak yasa müstakil olup asla af niteliğinde olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.